6 نصائح ذهبية للبقاء هادئا في المواقف الصعبة

محمد اسماعيل - القاهرة - الحياة مليئة بالتحديات، لذا من الصعب أحيانًا الحفاظ على الهدوء والسعادة عندما لا تكون الأمور على ما يرام.

لكن، هناك بعض الأشياء التي عليك القيام بها، لتحسين قدرتك على التعامل مع المواقف الصعبة والبقاء هادئًا، وفقًا لموقع "Times of India".

1. ممارسة التنفس العميق

عندما يشعر الشخص بالإرهاق، يمكن أن يأخذ دقيقة للاستنشاق بعمق من خلال الأنف، ثم يحبس التنفس لبضع ثوان، وبعدها يقوم بالزفير ببطء من خلال الفم.

2. التأمل الذهني

يساهم التأمل الذهني المنتظم على بقاء الشخص هادئاً في المواقف الصعبة.

3. الالتزام بروتين حياة منظم

الحفاظ على روتين منظم بشكل جيد وتحديد أولويات المهام ووضع قوائم للمهام المطلوب إنجازها يساعد على تلبية الاحتياجات، ما يمنحك شعورا بالرضا.

4. الحد من التعرض المستمر للأخبار

يساهم التعرض المستمر للأخبار والمعلومات في التوتر والانزعاج والفوضى، لذا يجب وضع حدوداً لكمية الأخبار التي يتعرض لها المرء.

5. ممارسة الامتنان

إن التفكير في الجوانب الإيجابية في حياة الشخص يمكن أن يحول تركيزه بعيداً عن مسببات التوتر والقلق، ويساعده على الحفاظ على نظرة أكثر إيجابية، حتى في الأوقات الصعبة.

6. النشاط البدني

تساعد ممارسة التمارين الرياضية بانتظام في إدارة التوتر وبقاء الشخص هادئا.

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