ابنة مدرب الأهلي البلجيكية تدعم غزة بفيديو مؤثر.. ارتدت وشاح فلسطين وتدعو للتبرع

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رغم كونها بلجيكية الجنسية، فإن مواقفها تجاه القضايا المصرية والعربية، وارتباطها الكبير بمصر، جعلها تدخل قلوب الجماهير في فترة وجيزة، في ظل تواجدها في القاهرة منذ سنوات، رفقة والدها ميشيل يانكون، مدرب حراس مرمى الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي،.

ابنة مدرب الأهلي تدعم القضية الفلسطينية

«تعيش فلسطين حرة»، بهذه الرسالة ظهرت أليسيا يانكون، ابنة مدرب حراس الأهلي، عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، معلنة وقوفها في صف القضية الفلسطينية في ظل العدوان السافر الذي تتعرض له غزة منذ أكثر من أسبوعين، من قصف مستمر من الطيران الحربي لجيش الاحتلال الإسرائيلي على المنازل والمستشفيات، وإسقاط آلاف الشهداء والجرحى يوما بعد يوم.

إليسيا يانكون تدعم قرارات الأهلي بوشاح فلسطين

«أنا إليسيا يانكون بلجيكية أعيش في مصر، وفخورة أني بنت الأهلي»، بهذه الكلمات ظهرت ابنة مدرب الأهلي مرتدية الوشاح الفلسطيني، لتوجه الشكر لإدارة القلعة الحمراء، بعد موقفها الأخير، بتخصيص عائد مباراة الأهلي وسيمبا في الدوري الأفريقي، المقرر أن يستضيفها استاد القاهرة مساء اليوم، لصالح مساعدة فلسطين، مختتمة: «أنا هكون هناك بكرة.. تحيا مصر.. تعيش فلسطين حرة».

وتكتسب اليسيا يانكون شهرة واسعة بين جماهير الساحرة المستديرة في مصر، حيث تتصدر المشهد في جميع المناسبات المرتبطة بالقلعة الحمراء، وآخرها دعم قرار الإدارة لصالح القضية الفلسطينية.

الأهلي يخصص عائد مباراة سيمبا لصالح فلسطين

وكانت إدارة الأهلي أصدرت بيانا خلال الأيام الماضية، لدعم القضية الفلسطينية في حربها ضد الاحتلال الإسرائيلي، أعلنت من خلاله عدة قرارات أبرزها توفير سيارات في محيط جميع أفرع النادي بالجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد والتجمع الخامس، لإتاحة الفرصة أمام أعضاء النادي للتبرع بالدم لصالح أبناء غزة.

وأعلن الأهلي، أيضا ارتداء كل فرق النادي الرياضية للشارة السوداء في جميع الملاعب، حدادا على أرواح الشهداء في فلسطين، فضلا هن تخصيص العائد من تذاكر مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، الأربعاء لصالح فلسطين.