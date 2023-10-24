مفاجأة.. خبير أبراج يتوقع نتيجة مباراة الأهلي وسيمبا في دوري السوبر الإفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- آلاء نبيل:

تتجه أنظار مشجعي كرة القدم العربية والإفريقية مساء اليوم الثلاثاء، الساعة 5 مساءً، إلى ملعب استاد القاهرة، الذي يستضيف مباراة الإياب في دوري السوبر الإفريقي بين الأهلي المصري وسيمبا التنزاني، بعدما حقق الفريق المصري التعادل بطعم الفوز على نظيره في تنزانيا، ما يجعل اللقاء اليوم أكثر سهولة على النادي الأهلي للتأهل.

وفي هذا الإطار نستعرض توقعات الأبراج في مواجهة الأهلي وسيمبا، حسبما يرى خبير الأبراج محمد صبحي في تصريح لـ"الخليج 365".

خبير الأبراج، يتوقع أن تتسم المباراة في البداية بالتراخي والتشتت بين لاعبي الأهلي ودن طاقة مرتفعة.

لكنه فجر مفاجأة في توقعاته بتقدم سيمبا التنزاني بإحراز هدف في مرمى الأهلي، لكنه يرى أن السويسري مارسيل كولر سيتدخل سريعًا لإعادة التوازن بين لاعبي فريقه، واستعادة السيطرة والتحكم في المباراة.

وفي النهاية توقع "صبحي" فوز النادي الأهلي المصري بفارق هدفين وتأهله للدور قبل النهائي.

وتُنقل مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني عبر قناتي أون تايم سبورتس الأولى، وأبو ظبي الرياضية، بوجود استوديو تحليلي قبل المواجهة وبعدها.

اقرأ أيضًا:

فارق الحياة بعد قصف منزله.. معلومات عن الطفل الفلسطيني عوني الذي لم يحقق حلمه "فيديو وصور"

مخلوق غريب ضخم يثير الرعب في شواطئ غينيا (صور)

لماذا نحلم بأحلام غريبة وغير مفهومة؟- اعرف السر وراء ذلك

سيدة تقضي 15 عاما في الانتقام من رجل لسبب غريب "فيديو"

مواطنون بريطانيون يلجأون لحجة غريبة لمحاربة غلاء المعيشة.. لن تتوقعها