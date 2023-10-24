"كولر VS روبرتو".. حظوظ مدربي الأهلي وسيمبا في الفوز بمباراة الليلة

محمد اسماعيل - القاهرة - ينتظر الكثير من عشاق الدائرة المستديرة لقاء النادي الأهلي المصري، مع نظيره سيمبا التنزاني في لقاء الإياب في بطولة دوري السوبر الإفريقي، المقامة على ملعب استاد القاهرة، في تمام الـ 5 مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي هذا الصدد، نكشف ما تقوله لنا الأبراج بشأن حظوظ مدرب الأهلي "مارسيل كولر"، ومدرب سيمبا "روبرتو أوليفيرا"، وفقًا لما ذكره خبير الأبراج وعلم الفلك محمد صبحي، في تصريح لـ"الخليج 365".

- البرازيلي روبرتو أوليفيرا

22 يونيو 1960 (برج السرطان)

حظوظ المدير الفني لفريق سيمبا التنزاني، من مواليد برج السرطان، قد يكون لديه فرصة جيدة لتحقيق النجاح مع فريقه، حيث يعتبر من النقاط الحاسمة في أداء الفريق وتوجيهه نحو الفوز في المباريات الهامة مثل مباراته مع فريق الأهلي المصري، لذا يمكن أن يظهر الفريق بشكل متألق وتحقيق النجاح.

- مارسيل كولر مدرب الأهلي:

11 نوفمبر 1960 (برج العقرب)

حظوظ المدير الفني للنادي الأهلي، وهو من مواليد برج العقرب، يتميز بالقوة والثبات العقلي، وهذا يعكس على حضوره بين لاعبيه وقدرته على توجيههم نحو تحقيق أفضل أداء في كافة المباريات، كما لديه قدرة على تعزيز ثقة اللاعبين وتحفيزهم لبذل قصارى جهدهم في أرض الملعب، بالإضافة إلى تميزه في معرفة فريقه جيدًا ودراسة الفرق المنافسة له أيضًا قبل خوض المباريات، ويساعده ذلك على معرفة نقاط ضعف نظيره للاستفادة منها.

ستكون حظوظ وفرص "كولر" أفضل من "روبرتو أوليفيرا"، وسيحقق النادي الأهلي انتصارًا غاليًا، ويتأهل للدور القادم.

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