واقعة غريبة.. سيدة تذهب للمستشفى بألم في المعدة وتلد طفلة دون أن تعلم حملها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في واقعة أغرب من الخيال، ذهبت امرأة في باراجواي إلى المستشفى بسبب معاناتها آلام في المعدة، لكنها فوجئت بأنها حامل بل وفي مرحلة المخاض لتضع طفلة حديثة الولادة.

ولم تدرك الأم البالغة من العمر 33 عامًا أنها حامل، وكانت تشكو فقط من آلام شديدة في المعدة، وعندما سألها الأطباء في المستشفى عما إذا كانت حاملاً، قالت بكل ثقة: "لا"، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

لكن الأطباء اكتشفوا أنها كانت في مرحلة المخاض، وكانت على وشك الولادة لدرجة أنه لم يكن لديها ما يكفي من الوقت للوصول إلى مستشفى الولادة القريب.

وأنجبت المرأة طفلة بشكل طبيعي، والآن هي ومولودها بصحة جيدة.

وذهبت المرأة- التي لم يُذكر اسمها- من مدينة إيتاجوا في باراجواي إلى مستشفى IPS بسبب آلام شديدة في المعدة، وبعد نوبة إغماء، نقلها الأطباء إلى غرفة المراقبة حيث أصرت على أنها ليست حاملاً، وعندما بدأت تنزف بشدة، أجرى طبيب أمراض النساء فحصًا أثبت أنها كانت على وشك الولادة.

وعلى الرغم من أنها أنجبت مرتين من قبل، لم يكن لديها أي فكرة أنها كانت على بعد دقائق فقط من الولادة للمرة الثالثة.

وأنجبت الأم طفلة، كما تم نقلها هي وابنتها إلى مستشفى الولادة بالمدينة.

ومن النادر نسبيا أن تحمل المرأة طفلا حتى نهاية فترة الحمل دون أن تعرف أنها حامل، على الرغم من أنه ربما يكون أكثر شيوعًا مما قد يعتقده الناس.

وتعاني واحدة من كل 400 أو 500 امرأة من ما يُعرف باسم "الحمل الخفي"، ينطبق هذا المصطلح عادةً على النساء الحوامل في الشهر الخامس على الأقل قبل أن يدركن ذلك.

وتشير التقديرات إلى أن واحدة من بين كل 2500 امرأة لا تعرف أنها حامل إلا قبل الولادة مباشرة.

ومن الممكن أن تكون آلام البطن الشديدة التي دفعت المرأة الباراجوايانية إلى المستشفى هي تقلصات طبيعية ناجمة عن انقباض الرحم واسترخائه، مما يساعد على إخراج الطفل من الرحم.

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