لمرضى جرثومة المعدة.. هذا ما يحدث عند تناول الطعام من الشارع يوميا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

يتساءل العديد من الحالات المصابة بجرثومة المعدة، حول تناول الأطعمة السريعة من الشوارع يمكنها أن تلحق الضرر بصحتهم أكثر.

في هذا الصدد نوضح تأثير تناول الأطعمة من الشارع بشكل يومي، وذلك وفقًا لما ذكره موقعا "Practo"، و"Timesofindia".

جرثومة المعدة والعلاقة بطعام الشارع

عادة ما يعاني الحالات المصابة بجرثومة المعدة من الغثيان والقيء وعسر الهضم، وألم المعدة، وذلك ناتج عن تلقي العدوى من الأطعمة الملوثة، لذا إذا استمر الأشخاص المصابون بالجرثومة في تناول أطعمة الشارع الملوثة والتي يميلون إلى صنع معظمها بمكونات وأدوات رديئة لتحقيق مكاسب أكثر.

كما أنهم يعتمدون على الأشياء الضارة التي تضر بصحة الجهاز الهضمي، بما في ذلك استخدام زيت القلي لأكثر من مرة، عدم التأكد من نظافة الأواني المستخدمة في الطهي، وضع الكثير من البهارات التي تضر بصحة أمعائك ومعدتك، بالإضافة إلى عدم الاهتمام بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، مما يعرض المصابين بجرثومة المعدة بأمراض خطيرة ومنها :

1- سرطان المعدة.

2- قرحة المعدة.

3- الإصابة بالأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، والسكري وغيرها.

تأثير تناول أطعمة الشارع يوميًا على الصحة

زيادة السعرات الحرارية

تناول الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات بشكل يومي، يمكنها أن تزيد السعرات الحرارية التي تدخل إلى الجسم، ومن ثم تؤدي إلى زيادة الوزن بصور كبيرة، وتزيد من خطر الإصابة بالمشكلات الصحية المرتبطة بالسمنة، ومن أبرزها تصلب الشرايين وأمراض القلب، والسكتات الدماغية.

الإصابة بالسرطان

يتم قلي أطعمة الشوارع في درجات حرارة عالية، وذلك لانتهاء في وقت سريع، وحتى يتمكنوا من إنتاج كميات كبيرة، بالإضافة إلى الاستخدام المتكرر للزيت في القلي العميق يجعله يتجاوز نقاط دخانه التي تحتوي على كمية كبيرة من الجذور الحرة التي تساهم في خطر الإصابة بالسرطان.

الإصابة بالسكري

تحتوي جميع أطعمة الشوارع تقريبًا على مكونات تزيد من نسبة السكر في الدم، وأن زيادة معدلات السكر في الدم يوميًا، يمكنها أن تكون علامة على خطر الإصابة بمرض السكري.

زيادة الأملاح في الجسم

يتم استخدام الصوديوم بكميات كبيرة حتى يزيدوا من مدة الصلاحية الخاصة بالأطعمة والحفاظ على نكهتها، وبالتالي يؤدي الاستهلاك العالي للأملاح إلى الإصابة بارتفاع ضغط الدم، احتباس الماء في الجسم، والإصابة بالجفاف.

زيادة الميكروبات والجراثيم

تحتوي أطعمة الشوارع على الجراثيم والميكروبات نتيجة لعدم الاهتمام بالنظافة واستخدام المياه الغير آمنة والملوثة، ومن ثم يزيد ذلك من الجراثيم والبكتيريا الضارة داخل الجسم، ويمكنها أن تصيبك بخطر التسمم.

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