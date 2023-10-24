لمرضى السكري.. 8 أطعمة صحية تحل محل الحلويات منها الشيكولاتة الداكنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

عند اختيار الوجبات الخفيفة الصحية لمرضى السكري، من المهم التركيز على الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف والبروتين والدهون الصحية.

هناك الكثير من الخيارات المغذية المتاحة، ومنها العديد من الخيارات التي يمكنك صنعها في المنزل باستخدام عدد قليل من المكونات.

فيما يلي 8 وجبات خفيفة ولذيذة وصحية يمكن أن تساعد مرضى السكري في تجنب الحلويات.

1. الشوكولاتة الداكنة

عندما تستمتع بها باعتدال، يمكن أن تكون الشوكولاتة الداكنة طريقة صحية ولذيذة لإرضاء شهيتك للحلويات.

فهي غنية بشكل خاص بالفلافونويد، وهو نوع من المركبات النباتية التي قد تساعد في منع مقاومة الأنسولين والحماية من مشاكل القلب للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2، وذلك حسب موقع هيلث لاين الطبي.

بالإضافة إلى ذلك، فهي تحتوي على نسبة سكر وكربوهيدرات وسعرات حرارية أقل من شوكولاتة الحليب، مع 13 جرامًا فقط من الكربوهيدرات في كل حصة أونصة واحدة (28 جرامًا).

ابحث عن الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على نسبة كاكاو لا تقل عن 70%، والتزم بحوالي 1 أونصة (28 جرامًا) في المرة الواحدة.

2. الكمثرى

تعد الكمثرى مصدرًا للألياف، حيث تحتوي على أكثر من 4 جرامات من الألياف، مع 21.3 جرامًا من الكربوهيدرات، في كل كوب (140 جرامًا).

تعمل الألياف على إبطاء امتصاص السكر في مجرى الدم، مما يؤدي إلى استقرار مستويات السكر في الدم بعد تناول الطعام.

قد يكون استهلاك الكمثرى الطازجة أيضا استراتيجية فعالة للمساعدة في تحسين السيطرة على نسبة السكر في الدم لدى مرضى السكري.

يمكن الاستمتاع بالكمثرى كما هي لتناول وجبة خفيفة حلوة وبسيطة أو تقطيعها إلى شرائح رفيعة تشبه الرقائق وخبزها للحصول على قدر إضافي من القرمشة.

3. التفاح

التفاح يحتوي على 28 جرامًا من الكربوهيدرات و5 جرامات من الألياف في تفاحة واحدة متوسطة الحجم.

تناول تفاحة قبل تناول الأرز يساعد في تقليل مستويات السكر في الدم، مقارنة بتناول الأرز وحده.

حاول تقطيع التفاح وإضافة القليل من القرفة للحصول على وجبة خفيفة سهلة أثناء التنقل، أو قم بإقرانها مع زبدة الفول السوداني لتعزيز تناولك للبروتين والدهون الصحية.

4. العنب

مثل أنواع الفاكهة الأخرى، يمكن أن يكون العنب علاجًا صحيًا وغنيًا بالألياف لمرضى السكري.

في الواقع، تحتوي كل نصف كوب (75 جرامًا) على حوالي 1 جرام من الألياف و 14 جرامًا من الكربوهيدرات.

يحتوي العنب الأحمر أيضًا على مضادات أكسدة وبوليفينول، مما قد يساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي والحماية من المضاعفات الصحية المرتبطة بمرض السكري.

5. الزبادي اليوناني

مع 20 جرامًا من البروتين في كل حصة 7 أونصات (200 جرام)، يمكن أن يكون الزبادي اليوناني خيارًا ممتازًا للوجبات الخفيفة للأشخاص المصابين بالسكري، حيث أن الزبادي المدعم بفيتامين د والبروبيوتيك قد تساعد في تحسين التحكم في نسبة السكر في الدم.

من الأفضل اختيار الزبادي اليوناني العادي وتحليته في المنزل مع الفواكه المفضلة لديك، إلى جانب رشة من القرفة.

6- الموز

يعد الموز مصدرًا جيدًا للألياف، كما أن الاستهلاك اليومي للموز يقلل بشكل كبير من مستويات السكر في الدم أثناء الصيام لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم.

7- عصير البروتين

يمكن أن تكون العصائر طريقة سريعة وسهلة لإضافة بعض الألياف والبروتينات الإضافية إلى نظامك الغذائي وفي الوقت نفسه إرضاء شهيتك للحلويات.

يمكنك استخدام مكونات مثل بروتين مصل اللبن، الذي يساعد على إبطاء إفراغ المعدة ويحفز إفراز الأنسولين لتعزيز التحكم بشكل أفضل في نسبة السكر في الدم.

يمكنك أيضًا إضافة الخضراوات الورقية مثل السبانخ التي تعد مصدرًا رائعًا للألياف ومضادات الأكسدة.

لتحضير عصير البروتين في المنزل، امزج اختيارك من الحليب ومسحوق البروتين والخضار الورقية والفواكه الغنية بالألياف واستمتع.

8- الحمص المحمص بالقرفة

الحمص غني بالعناصر الغذائية بشكل لا يصدق، ويحتوي على الكثير من البروتين والألياف وحمض الفوليك والمنجنيز، وتناول الحمص قبل الوجبة يساعد على انخفاض مستويات السكر في الدم.

يمكنك صنع الحمص المحمص بالقرفة عن طريق تصفية الحمص المعلب ثم إضافته إلى زيت جوز الهند والقرفة والملح والقليل من العسل. اخبزيها على حرارة 200 درجة مئوية، لمدة 15-20 دقيقة.

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