لم يتوقع ما حدث.. رجل يصبح مليونيرا بطريقة غريبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

حياة الأشخاص يمكن أن تتغير بين عشية وضحاها، وهذا بالضبط ما حدث مع رجل في تشيلي.

ووفقا لموقع ndtv، كان يفتش الرجل في متعلقات والده الراحل ليعثر على دفتر حسابات مصرفي عمره ستة عقود غيّر حياته.

وبالعودة إلى فترة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، كان والد السيد هينوجوسا يدخر المال لشراء منزل، وأظهر دفتر الحسابات الجاري أنه تمكن من توفير ما يقرب من 140 ألف بيزو، أي حوالي 163 دولارًا الآن.

ومع الفائدة والتضخم، تقدر الآن قيمة الـ 140 ألف بيزو بأكثر من مليار بيزو، أو ما يقرب من 1.2 مليون دولار.

وتُوفي والده منذ 10 سنوات ولم يكن أحد في العائلة يعلم بحساب والده البنكي ومدخراته، وبعد وفاته، ظل دفتر الحساب مخزنًا في صندوق لعقود من الزمن حتى عثر عليه هينوجوسا أثناء تنظيف منزله.

وعلم الرجل أن حساب والده في البنك قد أغلق منذ فترة طويلة، وتبين أن الدفاتر المصرفية المماثلة لا قيمة لها، ولكن دفتر الحسابات الجاري الذي وجده كان يحتوي على تفاصيل بالغة الأهمية تقول "مضمونة من الدولة".

ويشير هذا البند إلى أنه في حالة عدم تمكن البنك من سداد المدفوعات، فإن الحكومة ستتولى الأمر، ومع ذلك، اختارت الحكومة الحالية عدم الوفاء بهذا الالتزام، ما اضطر السيد هينوجوسا إلى بدء نزاع قانوني مع الدولة.

''هذا المال هو لعائلتنا"، وقال هينوجوسا: "لقد أنقذه بالعمل الجاد"، مضيفًا أن العائلة لم تكن تعلم بوجود دفتر الحسابات حتى عثرت عليه.

وأضاف: "لم أعتقد قط أن هذه العملية ستتحول إلى دعوى قضائية ضد الدولة".

وحكمت عدة محاكم لصالح السيد هينوجوسا، لكن الحكومة استأنفت الحكم في كل خطوة، وقال إن الأموال تمثل مدخرات والده التي حصل عليها بشق الأنفس والتي تم ضمانها بالتزام الحكومة.

وقال هينوجوسا: "إذا حكم النظام القضائي، والمحكمة العليا، ومحكمة الاستئناف لصالحي، فكل ما تبقى لحل المشكلة هو دفع المستحقات، لا أكثر ولا أقل".

وأخيرًا، حكمت المحكمة العليا لصالحه بإجبار الحكومة على تعويضه بمبلغ مليار بيزو تشيلي أو ما يقرب من 1.2 مليون دولار، بالإضافة إلى الفوائد والبدلات المستحقة.

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