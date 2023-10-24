في النرويج.. حادث مروري يتحول إلى جريمة خطف انتهت بمقتل منفذها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تحول حادث مروري في النرويج إلى جريمة خطف انتهت بمقتل منفذها.

واكتشفت الشرطة النرويجية أن هناك رجلا تورط في البداية في حادث مروري مع سيارة أخرى، كان يوجد فيها أسرة لديها طفلان في وقت متأخر من مساء أمس ببلدية راندابيرج غرب البلاد.

وذكرت الشرطة في بيان صحفي، أنه الرجل فر من مكان الحادث وكان مسلحا، وبعد فترة وجيزة، تمكن من الوصول إلى سيارة أخرى، واحتجز السائق كرهينة.

وتتبعت الشرطة السيارة، حيث أطلق الرجل النار على الضباط من النافذة، وأعقب ذلك تبادل لإطلاق النار أصيب خلاله المتهم والرهينة وضابط شرطة.

ونُقل المتهم، الذي يتراوح عمره بين 40 و50 عاما، إلى مستشفى في مدينة ستافنجر، قبل إعلان وفاته بعد ذلك بوقت قصير.

كما أصيب الرهينة بجروح متوسطة بسبب طلقات نارية، لكن حالته ليست خطيرة، بينما كان ضابط الشرطة محميًا بسترة مضادة للرصاص، وبقيت الأسرة سالمة في الحادث السابق.

اقرأ أيضًا:

فارق الحياة بعد قصف منزله.. معلومات عن الطفل الفلسطيني عوني الذي لم يحقق حلمه "فيديو وصور"

مخلوق غريب ضخم يثير الرعب في شواطئ غينيا (صور)

لماذا نحلم بأحلام غريبة وغير مفهومة؟- اعرف السر وراء ذلك

سيدة تقضي 15 عاما في الانتقام من رجل لسبب غريب "فيديو"

مواطنون بريطانيون يلجأون لحجة غريبة لمحاربة غلاء المعيشة.. لن تتوقعها