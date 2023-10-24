رحلة «إيمان» من موظفة إلى «سيدة الإلهام».. السر في الشغف

القاهرة - سمر حسين - ماما

10 سنوات من العمل الجاد والشغف ومساعدة الآخرين، كانت كافية لتأهل إيمان غازي، البالغة من العمر 32 عاما، لمنصب مدير التوظيف في كبرى شركات التوظيف واستشارات الموارد البشرية، واختيار المجلس القومي للمرأة لها كأحد أهم النساء الملهمات، لتكون قدوة للكثير من الفتيات والسيدات اللاتي يرغبن في النجاح.

إيمان غازي من بين النساء الملهمات

في عام 2012 تخرجت «إيمان» في كلية الألسن جامعة القاهرة، لتقرر حينها الحصول على دبلوم في الموارد البشرية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة «الإتش آر»، وتبدأ رحلتها في مساعدة السيدات للحصول على الوظيفة المناسبة، وفق حديثها لـ«الوطن»: «شغفي كان الدافع ليا إني اختار مجال غير تخصصي، كنت بشوف سيدات وبنات كتير مش لاقية شغل فقررت اختار مجال التوظيف عشان أساعد على قد ما أقدر، وبدأت موظفة اتش آر في شركة مشروبات غازية، ثم انتقلت للعمل في شركة توظيف وموارد بشرية».

لم تنشغل «إيمان» ببيتها وأسرتها، بل عملت على إحداث التوازن بين العمل وتربية الأبناء، بدعم أسرتها وزوجها، حتى استطاعت تحقيق الكثير من النجاحات على المستويين المهني والإنساني: «في حياتي أبويا وأمي أكتر ناس ساندوني، وجوزي ساندني وعلمني حاجات كتير جدا نفسيا وعمليا، وأنا حبيت أدعم الكثير من السيدات من خلال إطلاق مشروعات تنموية وتوظيفية، من منطلق رؤيتي وإيماني ببناء المجتمعات من خلال خفض معدل البطالة».

مشروعات توظيف قادتها إيمان غازي

مشروعات توظيف كثيرة قادتها «إيمان» لمنظمات محلية ودولية ومتعددة الجنسيات في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، حتى ذاع صيتها وحصلت على جائزة الموظف النجم في أسباير عام 2019، وأفضل موظفة توظيف في مصر عام 2020 من إحدى كبرى شركات الاستشارات والتدريب، واختارتها مبادرة سيدات مصر ضمن قائمة 50 سيدة الأكثر إلهاما عام 2021: «اجتهدت وصبرت وكنت دايما حريصة على تجديد الشغف لدي ودعوات الناس السر وراء النجاح».

عام 2022 كان فارقا في حياة «إيمان»، حين اختارها المجلس القومي للمرأة ضمن النساء المصريات الملهمات في عام 2022، وهي الجائزة الأبرز بالنسبة لها: «كانت مفاجأة حلوة وبالتأكيد فارقة في حياة أي حد، إن أكبر مجلس نسائي يختارني ضمن النساء الملهمات بالتأكيد دافع كبير للشغل أكتر ومساعدة النساء والفتيات، وكان سبب اختياري إني بعرف ألاقي الوظيفة المناسبة لكل شخص».