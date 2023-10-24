متى تحتاج إلى زيارة الطبيب النفسي لتخطي الأحداث المحزنة والصادمة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

التعرض المستمر للأحداث الصادمة والمحزنة يمكنه أن يؤثر على حالتك النفسية بشكل كبير، ويمكن أن ينتج عن ذلك عدة أعراض تشير إلى ضرورة الذهاب إلى الطبيب المختص.

إليك أبرز العلامات التي تكشف ضرورة احتياجك للطبيب النفسي، وذلك وفقًا لما ذكره موقع psychiatrist.

زيادة القلق أو نوبات الهلع

يمكن أن يكون القلق المتزايد أو نوبات الهلع من العلامات المنهكة والتي تعتبر بمثابة إنذار لوجود مشكلة عقلية، في بعض الحالات، قد تشعر بالقلق أو الخوف أو العصبية بشكل متكرر مما يتعارض مع حياتك اليومية لذا يكون من الضروري التوجه إلى الطبيب النفسي للسيطرة على الأمر.

مع العلم يمكن أن تصاحب نوبات الهلع وزيادة الشعور بالقلق أعراضًا جسدية خطيرة مثل سرعة ضربات القلب والتعرق والارتعاش وصعوبة التنفس.

الإصابة بالاكتئاب

هناك عدة علامات قد تكشف الإصابة بالاكتئاب ومن أبرزها، حدوث تغييرات في النوم والشهية ومستويات الطاقة لديك،

مثل صعوبة النوم أو الاستمرار فيه، أو النوم المفرط، أو النوم غير المنتظم، بالإضافة إلى التغيرات في الشهية أو مستويات الطاقة، مثل الانخفاض المفاجئ في طاقتك أو الزيادة في الشهية أو الشعور بالتعب المفرط، لذا من الضروري الانتباه إلى هذه التغييرات وتلاقي الرعاية من الطبيب النفسي.

مشاعر مستمرة من الحزن، أو اليأس، أو عدم القيمة

إحدى العلامات الرئيسية التي تشير إلى حاجتك لاستشارة طبيب نفسي هي عندما تتعرض لتغيرات مزاجية سريعة، ومن بينها الشعور بالحزن واليأس، ويستمر الشعور بالتعاسة لفترة طويلة، كما أن الشخص يرى أنه عديم القيمة، ويمكن أن يشعر أنه لا توجد نهاية متوقعة لذا الشعور، ويزداد الشعور بالعجز، وفي الكثير من الأحيان تبدأ الشكوى من القول أو الشعور بأن الأمور لن تتحسن، مع العلم أن الشعور بعدم القيمة سيجعلك تشعر أن حياتك ليس لها معنى وتفكر بشكل سلبي ويمكن أن تزداد الميول الانتحارية، لذا يجب التواصل مع الطبيب النفسي.

الأوهام، والهلوسة، أو غيرها من علامات الذهان

الأوهام والهلوسة هي أعراض خطيرة يمكن أن تشير إلى الإصابة حالة صحية عقلية، مثل الفصام أو الاضطراب ثنائي القطب، وعادة ما تكون الأوهام على معتقدات خاطئة لا يربطها شيء بالواقع، في حين أن الهلوسة هي تجارب سماع أو رؤية أشياء غير موجودة في الواقع، وهناك بعض الأعراض الأخرى للعلامات التي تصيب الذهن، ومنها التفكير المضطرب، وصعوبة متابعة المحادثة أو الخروج من موضوع إلى آخر.

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