كيف تتجاوز ألم الصدر ليلا بعد مشاهدة فيديوهات حزينة؟ طبيبة نفسية توضح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

كشفت الدكتورة إيمان عبدالله استشاري العلاقات النفسية والأسرية عن طرق سهلة وبسيطة لتجاوز ألم الصدر ليًلا الناتج عن مشاهدة الفيديوهات الحزينة، التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت لـ"الخليج 365" إن ألم الصدر الناتج عن مشاهدة فيديوهات عاطفية حزينة، شيء طبيعي، ينعكس بعد المشاهدة نتيجة تحرك العواطف الداخلية، ويمكن أن يستمر هذا الألم في الصدر مدة بسيطة أو لساعات، ولا ينصح بالنوم عند الشعور بتلك الألم.

وأشارت إلى أن هناك عدة طرق عند اتباعها فور المشاهدة يتم تجاوز الألم دون التعرض لوعكات صحية خطير مثل السكتة القلبية والذبحة الصدرية وغيرها من المشكلات الصحية.

خطوات تساعدك على تجاوز ألم الصدر

1- يمكن التحدث لشخصك المفضل للتعبير عن مشاعرك وتفريغ طاقتك الحزينة معه.

2- التنفس بعمق والاسترخاء يساعد على تحسين العضلات وتدفق الدم بطريقة صحيحة، ما يساعد على استرخاء الأعصاب.

3- التفكير بإيجابية بأن هذا المشهد سيزول في أقرب وقت.

4- الحصول على قسط كاف من النوم يوميًا لمنع اضطرابات أعضاء جسمك.

5- ممارسة الرياضة قبل النوم.

6- الاستماع لشيء يفصلك عن المشاهد الحزينة ومفضل لديك.

7- قراءة كتابك المفضل وتغير مكان الذي تم مشاهدة الفيديوهات به.

8- الاستماع للأغاني والموسيقى الهادئة.

9- تغير مكان النوم.

10- الحركة في المكان.

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