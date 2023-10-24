5 أطعمة طبيعية احرص على تناولها كل صباح.. تقلل من الكوليسترول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

يلعب النظام الغذائي دورا مهماً في تحسين نسبة الكوليسترول بالدم، وهناك بعض الأطعمة المفيدة التي تحسين منه وتقلل من مخاطر الإصابة بأمراض خطيرة مثل السكتة الدماغية وأمراض القلب.

والكوليسترول عبارة عن مادة دهنية ينتجها الكبد ولها العديد من الفوائد الصحية الهامة، مثل إنتاج الهرمونات وبناء أغشية الخلايا، كما أنها ضرورية للجسم لتكوين الخلايا والهرمونات، ومع ذلك، يسبب ارتفاع مستوياته في تضييق الشرايين وانسدادها، ما يؤدي إلى السكتة الدماغية، إصابتك بأمراض القلب وفقًا لما جاء في موقع "مايو كلينك "المعني بالصحة.

وتحتوي العديد من الأطعمة المختلفة على مركبات قد تساعد على تقليل مستويات الكوليسترول أو التحكم فيه لذا يجب الحرص على تناولها كل صباح.

1- حبوب الشوفان

يحتوي دقيق الشوفان على ألياف قابلة للذوبان تقلل مستويات كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة أو ما يُعرف بالكوليسترول "الضار"، كما توجد في بعض الأطعمة الأخرى مثل الكرنب والتفاح والكمثرى.

2- السمك وأحماض أوميجا-3 الدهنية

تحتوي الأسماك الدهنية مثل التونة على مستويات عالية من أحماض أوميغا-3 الدهنية التي يمكن أن تقلل من الدهون الثلاثية وهي من أنواع الدهون الموجودة في الدم، ويمكن أن تساعد هذه الدهون أيضًا على خفض ضغط الدم وتقليل احتمال الإصابة بجلطات دموية.

3- اللوز

يمكن للوز وغيره من المكسرات تحسين مستوى الكوليسترول في الدم، لأنه يحتوي على دهون أوميغا 3- التي تساعد على حماية القلب، كما تحتوي المكسرات كلها على نسبة عالية من السعرات الحرارية، لذلك يمكنك إضافة حفنة منها إلى السلطة بالصباح أو تناولها كوجبة خفيفة وستؤدي الغرض منها.

4- الأفوكادو

الأفوكادو من المصادر الجيدة للعناصر المغذية والأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة، لأنها غنية بالألياف وتحسن من مستويات الكوليسترول الدهني مرتفع الكثافة وترفع من جودة كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة، كما يمكن إضافة حصة غذائية من الأفوكادو كل صباح إلى نظامك الغذائي لتحسين صحة القلب.

5- زيت الزيتون

جرب استخدام زيت الزيتون عوضا عن الدهون الأخرى ضمن نظامك الغذائي كل يوم بالصباح ويمكنك وضعه على الخضروات أو إضافته إلى التتبيلة أو خلطه مع الخل كصوص للسلطة، كما يمكنك أيضًا استخدام

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