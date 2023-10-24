للرجال.. هل يؤثر ارتفاع الكوليسترول على قدرتك الجنسية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

ارتفاع الكوليسترول في الدم له العديد من التأثيرات السلبية التي يمكنها أن تؤثر في صحة الجسم، ويتساءل البعض هل من بين تلك التأثيرات ما يلحق الضرر بالقدرة الجنسية لدى الرجال؟ هذا ما نستعرضه وفقًا لما ذكره معهد أوستن لجراحة المسالك البولية "Austin urology institute".

العلاقة بين ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم والضعف الجنسي

يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة الكوليسترول إلى إعاقة الأداء الجنسي وتقليل الرغبة الجنسية، وعادةً ما يكون الضعف الجنسي هو أول أعراض ارتفاع الكوليسترول لدى الرجال.

الكوليسترول هو عبارة عن مادة شمعية تشبه الدهون توجَد في مجرى الدم، ويوجد منها الضار LDL، والجيد HDL، لذا في حالة زيادة مستويات الكوليسترول الضار في الدم ينتج عن ذلك إنشاء البلاك في الشرايين مما يمنع تدفق الدم بشكل صحيح، ومن ثم يحدث خلل في الدورة الدموية الخاصة بالمنطقة التناسلية والقضيب، ومن ثم يمكن أن يحدث ضعف الانتصاب أو مشاكل في الانتصاب، ويزداد خطر الإصابة بالعجز الجنسي.

كما أن ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم له تأثير أيضًا على قدرة الجسم في إطلاق أكسيد النيتريك بشكل صحيح في مجرى الدم، وهو الذي يساعد على الشعور بالاسترخاء لأنسجة القضيب مما يؤدي إلى تدفق الدم الذي يساعد على عملية الانتصاب.

تأثير ارتفاع الكوليسترول على هرمون الذكورة "التستوستيرون"

يتسبب ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم في حدوث انخفاض إنتاج هرمون التستوستيرون، الذي يعد من الهرمون الجنسي الأساسي لدى الرجال، حيث يتحكم في الدافع الجنسي والرغبة، وهو ضروري لبدء عملية الانتصاب والحفاظ عليه، كما تنتج الخصيتان هرمون التستوستيرون في الجسم، كما أن ارتفاع نسبة الكوليسترول يحد من تدفق الدم إليهم، مما يؤثر على قدرتهم في إنتاج هرمون الذكورة وبالتالي يؤدي إلى الإصابة بالضعف الجنسي.

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