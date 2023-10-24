عادت للأذهان بسبب أحداث غزة.. ما هي قصة أغنية «أعطونا الطفولة»؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بالتزامن مع استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة في يومه الثامن عشر، لا تزال تتعدد صور التعاطف الكبير مع الفلسطينيين، ومن بين تلك المشاهد، ما استعاده نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عبر مقطع فيديو للطفلة السورية غنى بو حمدان، وهي تغني أغنية «أعطونا الطفولة»، خلال مشاركتها في أحد برامج الغناء للأطفال.

تفاعل مع أغنية «أعطونا الطفولة»

وسرعان ما لاقى الفيديو الغنائي الذي قدمته الطفلة السورية تفاعلا كبيرا من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استخدموا أغنية «أعطونا الطفولة» رمزا للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وتم مزج الأغنية بعدد من المشاهد المؤثرة لقصف الأطفال في غزة.

وخلال الفيديو ظهرت الطفلة السورية غنى بو حمدان، متأثرة بكلمات الأغنية وتبكي خلال تقديمها على المسرح، لتُسرع إليها الفنانة نانسي عجرم، إحدى أعضاء لجنة التحكيم حينها بالبرنامج، وتؤازرها ومن ثم تشاركها بالغناء.

كواليس أغنية «أعطونا الطفولة»

ويعود انطلاق أغنية أعطونا الطفولة لثمانينيات القرن الماضي، إذ قدمتها الفنانة اللبنانية ريمي بندلي في طفولتها بشهر يناير عام 1984، وجاءت ألحانها لوالدها الموسيقار الراحل رينيه بندلي، ومن كلمات جورج يمين سيداوي.

واشتهرت اللبنانية ريمي بندلي بتقديمها مجموعة من أغنيات الأطفال في ثمانينيات القرن الماضي، التي جاءت أبرزها أغنية «أعطونا الطفولة»، وخلال الأغنية ظهرت «ريمي» وهي تحمل باقة من الورود وترتدي فستانًا باللون الأبيض تعبيرًا عن السلام، وشاركها الغناء كورال من الأطفال.

وتعد أغنية أعطونا الطفولة واحدة من أشهر الأغنيات التي توجه رسائل السلام بالتعبير عن الآلام التي يحملها الأطفال نتيجة الحروب.

كلمات أغنية أعطونا الطفولة

وتضمن بعض كلمات أغنية أعطونا الطفولة:

«يا عالم أرضي محروقة.. أرضي حرية مسروقة، زمانه عم تحلم.. وبتسأل أيام، وين الشمس الحلوة ورفوف الحمام، يا عالم.. أرضي محروقة..أرضي حرية مسروقة، أرضي صغيرة مثلي صغيرة، إدونا السلام وأعطونا الطفولة، أعطونا السلام».