وصفات منزلية للتخلص من تجاعيد الجبهة.. «هتجددي شبابك»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

يمكن أن تتسبب تجاعيد الجبهة في جعل سنك يبدو أكبر بشكل ملحوظ، لكن لحسن الحظ، هناك أشياء يمكنك فعلها لإخفاء تلك التجاعيد والتخلص منها تمامًا، حيث ستساعدك تغييرات نمط الحياة الخاص بكِ، واتباع بعض الوصفات المنزلية في التخلص منها بشكل تدريجي.

وصفات منزلية للتخلص من تجاعيد الجبهة

قدم موقع «wikihow» العالمي، مجموعة من الوصفات المنزلية، التي يمكنها المساعد في التخلص من تجاعيد الجبهة بشكل ملحوظ، ومن بينها:

• تمرين عضلات الجبهة

قد يساعدك القيام ببعض التمارين البسيطة لتمرين تلك العضلات على تقليل ثنيات جبهتك، فيمكن القيام بها كالآتي:

• اجعلي يديك على شكل حرف «سي» وضعيها على عينيك مباشرةً، ويجب أن يكون إصبع السبابة موضوعًا فوق كل حاجب مع العظمة العلوية لتجويف العين، ويجب أن يكون إصبع الإبهام موضوعًا على جانبي الأنف فوق فتحة الأنف مباشرةً.

• اضغطي على أصابع كل يد إلى أسفل وإلى الجوانب ثم اثني عظم الكتف إلى أسفل.

حركة العينين

• افتحي عينيك قدر الإمكان وحافظي على هذا الوضع لمدة 5 ثواني، وفي أثناء تلك المدة اضغطي بإصبع الإبهام على حاجبيك لمنع الحاجبين والجبهة من الحركة تمامًا.

• أغمضي عينيك 5 مرات ثم أغلقي عينيك تمامًا واسترخي لـ5 ثوان.

• كرري العملية بأكملها مرتين إضافيتين وكرري التمرين مرة واحدة على الأقل يوميًا حتى تلاحظي النتائج.

• زيت الزيتون

بعد غسل وجهك في المساء، دلكيه بوضع عدة قطرات من زيت الزيتون الدافئ على التجاعيد وعلى المنطقة المحيطة بها، حيث يمكن فعل ذلك بكمية قليلة زيت جوز الهند أو خليط من زيت الزيتون وزيت جوز الهند، ويمكن أن يساعد كلا النوعين من الزيت على ترطيب البشرة وتحسين مرونتها.

• جل الصبار

قبل غسل وجهك في الصباح أو المساء، دلكيه بالقليل من جل الصبار على تجاعيد جبهتك، ودعيه لمدة 15 دقيقة على الأقل قبل غسله بالماء وغسول الوجه الخاص بكِ.

• لا تجففي وجهك

المبالغة في غسل وجهك ونقص المرطب الطبيعي والزيوت الأساسية به أحد أكثر الأشياء المضرة التي يمكن أن تفعليها في وجهك، لذا يفضل غسل وجهك مرة أو مرتين يوميًا باستخدام الغسول المناسب لبشرتك، ومن ثم وضع كريم للترطيب بعد غسله مباشرة.