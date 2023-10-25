"قديم ولم يكن في غزة".. حقيقة الفيديو المتداول لحفل زفاف فلسطيني على الأنقاض (مُحدث)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو زعموا بالخطأ أنه لعروس فلسطينية تحتفل بزفافها على أنقاض منزلها المدمر في القصف الذي يشنه الاحتلال على عزة جراء تداعيات عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة حماس ضد إسرائيل.

وبالبحث العكسي عن مصدر الفيديو والصور، تبين أن الفيديو لا يرتبط بالأحداث الحالية، كما زعم بعض مستخدمو مواقع التواصل، وإنما يرجع إلى يوليو 2022، حسب ما نشرت صحيفة إندبندت.

وحقيقة الأمر أن المرأة الفلسطينية ربيحة الرجبي، اضطرت إلى تنظيم حفل زفافها على أنقاض منزلها في القدس الشرقية المحتلة.

وقالت رجبي، وهي ترتدي ثوب الزفاف الفلسطيني التقليدي ومرسومة بالحناء على يديها، وهي واقفة على حطام المنزل: "قبل أن يُضرب منزلنا، كان يضرب قلوبنا. لقد كان منزلنا وحلمنا وذكرياتنا".

وأضافت العروس البالغة من العمر 22 عاماً، أنها انتقلت من منطقة أخرى في بيت المقدس إلى منطقة عين اللوزة القريبة في سن مبكرة. وقد أُمرت عائلته بهدم المنزل عدة مرات على مر السنين، الأمر الذي أثار استياءهم كثيرًا.

وتقول ربيحة رجبي: "كانت لدينا خطط أخرى ولكن كل شيء تغير بسبب عملية الهدم وظروفنا المعيشية الصعبة".

منذ عام 2009، عندما بدأت الأمم المتحدة بتوثيق هدم منازل الفلسطينيين، ونزح أكثر من 3000 فلسطيني في القدس الشرقية، حيث هدمت السلطات الإسرائيلية منازلهم أو أجبرت أصحابها على هدم المنزل. ويواجه آلاف آخرون خطر التشرد بسبب أوامر الهدم.