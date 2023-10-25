السكتة الدماغية.. ماذا تفعل إذا لاحظت هذه الأعراض؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

السكتة الدماغية هي حالة طبية خطيرة تحدث عندما تنقطع إمدادات الدم إلى جزء من الدماغ. يمكن أن يتسبب هذا في تلف أو موت خلايا الدماغ.

وبحسب الجمعية الألمانية للسكتة الدماغية فإن أعراضها تتمثل في:

- الصداع الشديد.

- الدوار.

- الغثيان.

- اضطرابات الرؤية (مثل الرؤية المزدوجة وتدهور الرؤية المكانية وبالتالي عدم القدرة على التوجه).

- اضطرابات الكلام (مثل جمل متقطعة وكلام غير واضح وغير مفهوم).

- مظاهر الخدر والشلل، لا سيما على جانب واحد (عادة ما يتأثر الوجه واليدان والذراعان مع تدلي زاوية الفم).

وشددت الجمعية على ضرورة استدعاء الإسعاف فور ملاحظة هذه الأعراض؛ نظرا لأنه مع كل دقيقة تمر قبل العلاج يزداد خطر حدوث أضرار مستديمة.