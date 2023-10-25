الامارات | لعبة «سبايدر مان 2» تحقق مبيعات قياسية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حققت لعبة «مارفلز سبايدر مان 2» منذ طرحها الجمعة الماضي على أجهزة «بلاي ستايشن 5»، مبيعات تخطت 2.5 مليون نسخة، لتصبح لعبة الفيديو الأسرع مبيعاً في تاريخ وحدة التحكم العائدة لـ«سوني» في الساعات الـ24 بعد طرحها، كما ذكرت المجموعة اليابانية العملاقة.

وطوّرت لعبة «مارفلز سبايدر مان 2» بواسطة شركة «إنسومنياك غيمز» بالتعاون مع «مارفل غيمز» و«بلاي ستايشن ستوديوز»، ويُتوقع أن تكون من أهم الإصدارات لهذا العام على «بلاي ستايشن 5».

يمكن لعب «سبايدر مان» بشخصية «الرجل العنكبوت» الأصلية، بيتر باركر، بالإضافة إلى المراهق الأميركي اللاتيني مايلز موراليس، الذي ظهر في القصص المصورة عام 2011.

وتدور الأحداث في استوديوهات مارفل في نيويورك، باللعبة التي صُممت لتتيح للاعبين الإفادة من أحدث تقنيات وحدة التحكم الخاصة بـ«سوني».