الامارات | مهرجان ميتا السينمائي: إلغاء دورة 2023

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن منظمو مهرجان ميتا السينمائي الدولي، إلغاء دورة هذا العام من الحدث الذي ينظم في دبي، بسبب الأوضاع الراهنة والتحديات التي تواجهها المجتمعات في مختلف أنحاء العالم، حسب بيان صادر عن «غريت مايندز لإدارة الفعاليات»، الشركة المنظمة للمهرجان.

وأعربت الشركة عن أعمق مشاعر التعاطف والتضامن مع جميع المتضررين نتيجة هذه الأوضاع.

وأوضحت أنه من المقرر أن يُقام منتدى ميتا للسينما، في موعده بالسابع والثامن من نوفمبر المقبل، لافتة إلى أن المنتدى يوسع أعماله لتشمل بعض أنشطة التعلم والتطوير التي كانت مقررة ضمن فعاليات المهرجان، بالإضافة إلى عروض الأفلام المختارة، لاسيما تلك التي تتناول موضوعات بيئية، في إطار الدعم والتحضير لاستضافة مؤتمر (كوب 28).