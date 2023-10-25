الامارات | الاتحاد الأوروبي: مشروع قانون أغلفة صديقة للبيئة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اجتاز قانون يرمي إلى اعتماد أغلفة صديقة للبيئة في الاتحاد الأوروبي، كتلك القابلة لإعادة الاستخدام أو المصنّعة من بلاستيك معاد تدويره، خطوة أولى أمس، في البرلمان الأوروبي، رغم الضغوط الممارسة من شركات مناوئة له.

وأقرّت لجنة البيئة في البرلمان الأوروبي اتفاقاً يتناول الخطوط العريضة للاقتراح، حظي بتأييد التحالف الأوروبي الحر والتحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين وحزب التجديد وحزب الشعب الأوروبي.

وينص المقترح على ضرورة جمع ما لا يقل عن 90% من مواد التعبئة والتغليف (البلاستيك، الخشب، الألمنيوم، الزجاج، الكرتون...) بشكل منفصل بحلول عام 2029، كما يتعيّن أن تكون كل العبوات المباعة قابلة لإعادة التدوير اعتباراً من 2030.

ومن المقرر أن تتم مناقشة القانون خلال جلسة عامة مرتقبة في نوفمبر المقبل.