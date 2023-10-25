«دانية» طفلة المصور الفلسطيني الراحل رشدي سراج.. القصف منعه من الاحتفال بعامها الأول

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رشدي سراج، أحد الصحفيين الفلسطينيين الذين استشهدوا نتيجة قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي على غزة، واشتهر عبر منصات التواصل الاجتماعي بعبارته التي دونها عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك» قبل قصف منزله بأيام، وقال فيها: «لن نرحل وسنخرج من غزة إلى السماء.. وإلى السماء فقط».

استشهاد الصحفي سراج رشدي وحرمان ابنته منه

لقيت قصة استشهاد الصحفي الفلسطيني رشدي سراج، تعاطف الآلاف من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن الأنظار اتجهت أيضًا لابنته الوحيدة «دانية»، التي فرق بينهما القصف، ولم يلحق الاحتفال بعيد ميلادها الأول، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وذكرت التقارير أن الصحفي الفلسطيني رشدي سراج، اختار اسم «دانية» لطفلته الأولى والوحيدة لتكن قريبة منه دومًا، حيث يعني الاسم «القريبة»، كما أنه أعد لها غرفة خاصة في منزله الجديد بقطاع غزة واستعد للاحتفال بعيد ميلادها الأول، لكن سرعان ما جاء القصف الغاشم ودمر منزله وحال بينه وبين صغيرته إلى الأبد.

معلومات عن الصحفي رشدي سراج

• هو أحد الصحفيين الفلسطينيين الذين استشهدوا خلال الأيام الأخيرة نتيجة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

• كان يقيم رشدي سراج رفقة عائلته في منزل جديد له بغزة.

• لديه طفلة رضيعة تدعى «دانية».

• زوجته تدعى شروق العيلة، وتعمل صحفية أيضًا.

• عمل رشدي سراج في مجال التصوير الصحفي.

• كانت العبارة التي دونها «لن نرحل وسنخرج من غزة إلى السماء.. وإلى السماء فقط»، هي كلماته الأخيرة قبل الاستشهاد، وبعدها أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينية، استشهاده نتيجة قصف العدوان الإسرائيلي على منزله في مدينة غزة.

صحفيون استشهدوا في غزة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي

وخلال الأيام الماضية، استشهد عدد من الصحفيين الفلسطينيين، نتيجة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، ومن بينهم:

• هشام النواجحة، مصور وكالة «خبر».

• سميح النادي، ويعمل مخرج في قناة «الأقصى».

• عبد الهادي حبيب، كاتب صحفي.

• محمد الصالحي، مصور صحفي بوكالة «السلطة الرابعة».

• محمد فايز أبو مطر، مصور صحفي.