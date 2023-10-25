كيف تساعدك التوابل على إنقاص الوزن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - يبحث الكثير من الأشخاص عن طرق طبيعية لإنقاص الوزن، ومن بين هذه الوسائل استخدام التوابل.

وهناك العديد من التوابل التي يمكن أن تساعد في فقدان الوزن، وذلك لأنها تمتلك خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات، كما أنها تساعد على تقليل الشهية وزيادة الشعور بالشبع.

وفيما يلي نوضح لكم أنواع توابل تساعد في إنقاص الوزن بشكل فعال، وفق ما ذكر موقع " تايمز أوف إنديا".

شاي القرفة

يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم وتحسين حساسية الأنسولين، وبالتالي تقليل الرغبة الشديدة في تناول السكر.

ولتحضير شاي القرفة، ما عليك سوى نقع عود القرفة أو نصف ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة في الماء الساخن.

شاي الزنجبيل

للزنجبيل تأثير حراري، وهو ما يعني أنه يمكن أن يعزز عملية التمثيل الغذائي، ويساعد على حرق المزيد من السعرات الحرارية، كما أنه يساعد في عملية الهضم، ويمكن أن يقلل الالتهابات. لتحضير شاي الزنجبيل، يضاف الزنجبيل المبشور الطازج أو شرائح الزنجبيل إلى الماء الساخن وينقع.

شاي الفلفل الأسود

يحتوي شاي الفلفل الأسود على مضادات الأكسدة والمركبات الأساسية التي يمكن أن تزيد من عملية التمثيل الغذائي، وتقلل الشهية. يصنع شاي الفلفل بإضافة قليل من الفلفل إلى الماء الساخن، بالإضافة إلى الليمون والعسل لتحسين النكهة.

شاي بذور الشمر

تساعد بذور الشَّمَر على التحكم بالشهية وتقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام، كما أنها تساعد أيضاً في عملية الهضم. لتحضير شاي بذور الشَّمَر، تنقع ملعقة صغيرة من بذور الشمر في الماء الساخن.