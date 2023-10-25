كيف تؤثر هذه الأطعمة على كثافة المعادن في العظام؟

محمد اسماعيل - القاهرة - على الرغم من أن هناك أطعمة ضرورية لصحة العظام، إلا أن البعض الآخر تؤثر سلباً على كثافة المعادن في العظام.

وفيما يلي نرصد لكم 8 أطعمة قد تقلل من كثافة المعادن في العظام، وفق ما أورد موقع "تايمز أوف إنديا".

الصودا

تحتوي المشروبات السكرية والكربونية مثل الصودا على حمض الفوسفوريك، الذي يتداخل مع امتصاص الكالسيوم ويضعف العظام.

الإفراط في تناول فيتامين أ

في حين أن فيتامين أ ضروري للصحة، فإن الإفراط في تناوله من المكملات الغذائية أو المصادر الحيوانية يمكن أن يضعف العظام.

الأطعمة عالية الأوكسالات

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الأوكسالات، مثل السبانخ والراوند والبنجر الأخضر، يمكن أن تتداخل مع امتصاص الكالسيوم وقد تقلل من كثافة العظام عند تناولها بكميات زائدة.

الأغذية السكرية

يمكن أن تؤدي الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من السكر إلى الإصابة بالالتهابات، ما يؤثر سلباً على صحة العظام.

الأطعمة الغنية بالفوسفور

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الفوسفور، مثل الكولا واللحوم المصنعة، يمكن أن تعطل توازن الكالسيوم وربما تقلل من كثافة العظام.

الإفراط في تناول البروتينات

قد يؤدي تناول نظام غذائي غني بالبروتين بشكل مفرط، وخاصة البروتين الحيواني، إلى زيادة فقدان الكالسيوم في البول.

الأطعمة المالحة

الأطعمة المصنعة والمالحة، مثل الوجبات السريعة والحساء المعلب والوجبات الخفيفة المعلبة، يمكن أن تزيد من إفراز الكالسيوم عن طريق البول، ما يضعف كثافة العظام.

الكافيين

في حين أن تناول الكافيين المعتدل (الموجود في القهوة والشاي والمشروبات الغازية) قد يكون له بعض الفوائد الصحية، فإن الاستهلاك المفرط له يمكن أن يؤدي إلى فقدان الكالسيوم من العظام.