الألوان المتناسقة.. أحدث صيحات عالم الأثاث والديكور

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

الألوان هي واحدة من أهم العناصر التي تؤثر على مظهر وشعور المنزل، فاللون المناسب يمكن أن يخلق شعوراً بالراحة والاسترخاء، أو التحفيز والحيوية.

ولهذا السبب، يهتم مصممو الديكور الداخلي باختيار الألوان المتناسقة التي تتناسب مع بعضها البعض والمساحة المحيطة.

في السنوات الأخيرة، أصبح التناغم اللوني من أحدث صيحات عالم الأثاث والديكور. ويتمثل هذا التناغم في تنسيق الألوان المختلفة بطريقة تبدو متناغمة ومتناغم، ليضفي على المنزل طابعا متجانسا وأنيقا ومريحا للعين.

والتناغم اللوني يتجسد في التنسيق بين الدرجات المختلفة للون واحد، لا سيما درجات الأخضر الرائجة بقوة حاليا، أو التنسيق بين ألوان متناغمة مثل الأزرق والبرتقالي أو الوردي والبيج أو الوردي والرمادي.

وبحيث خبيرة الأثاث والديكور الألمانية جابرييلا كايزر فإن عالم الأثاث والديكور يشهد حاليا رواجا كبيرا للتوليفات اللونية التالية:

توليفة 1: تكتسي قطع الأثاث والديكور الكبيرة بألوان محايدة، على سبيل المثال سجادة باللون الرمادي وأريكة باللون الأبيض.

ويمكن إضفاء لمسة جاذبية على هذه الألوان المحايدة من خلال درجات اللون الأخضر المختلفة: على سبيل المثال جدران بالأخضر الزيتوني ومقعد فوتيه بالأخضر الفاتح وطاولات أريكة باللون الأخضر المتوسط مع وسائد خضراء على الأريكة.

توليفة 2: تزهو الأرضية باللون البرتقالي المائل للأحمر مع أريكة أو أكثر تتألق باللون الأزرق الساطع، بينما تكتسي الجدران بالأزرق الساطع أيضا. وتتمتع هذه التوليفة اللونية بطابع عصري مشرق يشع حيوية وجاذبية.

توليفة 3: يغزو اللون الوردي عالم الأثاث والديكور حاليا. ويمكن تزيين الجدران بلون وردي مشبع مع مقعد يكتسي باللون الرمادي وطاولة جانبية تزهو باللون البرتقالي.

كما يمكن أيضا تنسيق أريكة تكتسي باللون البيج مع وسائد باللون الوردي المشبع بالإضافة إلى طاولة جانبية تزهو باللون الوردي المائل للبرتقالي.

توليفة 5: يعد التنسيق بين درجات الأخضر المختلفة من التوليفات اللونية الرائجة بقوة حاليا، على سبيل المثال يمكن تنسيق طاولات جانبية باللون الأخضر المشبع مع مقعد باللون الأخضر الفاتح.