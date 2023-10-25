تفتيح الوجه من إصبع الإبهام.. طبيبة تكشف حقيقة أحدث تقاليع "تيك توك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

ترنيد جديد انتشر عبر تطبيق الفيديوهات القصيرة "تيك توك"، لبعض النساء تضع كريما خاصا بتفتيح البشرة على إصبع الإبهام، ليعطي نتائج فورية على الوجه، مما أثار جدلًا واسعًا.

ويعتمد الأمر على استخدام أي نوع من مساحيق التجميل التي تعمل على تفتيح البشرة، وتوضع في الجزء العلوي من إصبع الإبهام في الخلف، ومن ثم يتم غلقه جيدًا لمدة لا تقل عن 8 ساعات، لذا ينصح بعمل التجربة قبل النوم، ويزعم البعض بأنها فعالة في تفتيح بشرة الوجه.

ويستمر بعض الأشخاص في عمل التجربة لمدة 14 يومًا للحصول على أفضل النتائج لتفتيح البشرة، مع العلم أن كلما زادت المدة من المفترض أن تحصل النساء على نتائج أفضل.

التريند الذي اشتهر على موقع الفيديوهات الشهير، لا أساس علمي له، بحسب ما أكدت الدكتورة إيمان سند، أستاذ الأمراض الجلدية بكلية الطب بجامعة بنها، موضحة لـ"الخليج 365"، أنه ليس هناك أي ارتباط بين وضع أي كريمات تجميلية على إصبع الإبهام ووصوله إلى الوجه.

وأكدت أستاذ أمراض الجلدية، أن تلك ما هي إلا خرافات وليس لها أساس من الصحة وترويج لصناعة الترند على وسائل التواصل الاجتماعي، وأن وضع كريم على إصبع الإبهام وغلقه سيتسبب في تغيير لون جلد الإصبع وجعله باللون الأبيض لفترة زمنية قليلة لاحتواء الكريمات على نسبة من الماء.