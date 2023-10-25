تسبب وفيات أكثر من التبغ.. طبيب يحذر من تناول هذه الأطعمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

سواء كان شوكولاتة أو رقائق بطاطس مملحة، فإن العديد من الأشخاص يتجهون لتناول وجبة خفيفة غير صحية، دون معرفة مخاطرها.

ومع امتلاء محلات "السوبر ماركت" بهذه الأنواع من الأطعمة، حذر الطبيب البريطاني، كريس فان تولكين، من أن هذه الأطعمة فائقة المعالجة ترتبط بوفيات أكثر على مستوى العالم من التبغ، وفقا لصحيفة express البريطانية.

وكشف فان تولكين تأثير هذا النوع من النظام الغذائي على جسمك ومدى ضرره، قائلا: "خهذه الأطعمة تسبب زيادة الوزن، بسبب الإفراط في تناول الطعام وكذلك القلق والأرق".

وبصرف النظر عن مدى خطورة هذه الأطعمة، أوضح الدكتور فان تولكين أيضًا أنها "تسبب الإدمان مثل التدخين ".

وليست هذه هي المرة الأولى التي يقارن فيها فان تولكين الأطعمة الخطيرة بالتبغ، وجاء في كتابه: "يرتبط النظام الغذائي الذي يحتوي على نسبة عالية من الأطعمة فائقة المعالجة بوفيات على مستوى العالم أكثر من التبغ أو ارتفاع ضغط الدم أو أي مخاطر صحية أخرى - و22% من جميع الوفيات".

وحذر الطبيب: "يرتبط زيادة استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة بالأمراض التالية، والتي تسبب جميعها: أمراض القلب والأوعية الدموية، والسرطان، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض الكبد الدهنية، ومرض التهاب الأمعاء، والاكتئاب، وسوء مستوى الدهون في الدم، ومتلازمة القولون العصبي، والخرف، الهشاشة".