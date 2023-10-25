هل صعود السلالم اليومي يمكن أن ينقذ حياتك فعلا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

كشفت دراسة أجراها باحثون أمريكيون أن صعود 50 درجاً يوميا يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

وقال الطبيب الجراح "لو تشي" من جامعة تولين في نيو أورلينز الأمريكية، إن صعود السلالم يمكن أن يكون حلا سريعا للأشخاص الذين لا يمارسون التمارين الرياضية بدرجة كافية.

وتابع: "صعود السلالم طريقة فعالة من حيث الوقت لتحسين اللياقة القلبية التنفسية وتقليل الدهون".

وتسلط هذه النتائج الضوء على المزايا المحتملة لصعود السلالم كإجراء وقائي أساسي لأمراض القلب والأوعية الدموية وتصلب الشرايين.

ويحدث مرض القلب والأوعية الدموية وتصلب الشرايين بسبب سماكة الشرايين أو تصلبها، وعادة بسبب تراكم اللويحات، وفق ما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

لذا من الأفضل القيام بنوع من النشاط البدني كل يوم، وممارسة تمارين القوة مرتين على الأقل أسبوعيا.

والقيام بساعتين ونصف من النشاط المعتدل الشدة، مثل المشي السريع في الأسبوع.

وأظهرت الأبحاث السابقة أن المشي من 6000 إلى 9000 خطوة في اليوم يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة تصل إلى 50 % مقارنة بالمشي 2000 خطوة فقط.

ونظرت الدراسة الأخيرة، في كيفية تأثير صعود السلالم على فرص إصابة الأشخاص بأمراض القلب والأوعية الدموية وتصلب الشرايين.

وحلل الباحثون بيانات 450 ألف بريطاني تم تعقبهم لمدة 12 عاما ونصف في المتوسط.

وتم سؤالهم عن عدد السلالم التي يصعدونها يوميا وحساب مخاطرهم بناء على العوامل الوراثية وتاريخ العائلة.

وشهد الأشخاص الذين توقفوا عن صعود السلالم كل يوم زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وتصلب الشرايين بمقدار الثلث.

وقال الدكتور تشي: "تقدم هذه الدراسة أدلة جديدة على الآثار الوقائية لصعود السلالم على خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية تصلب الشرايين".

وكان هذا هو الحال على نحو خاص بالنسبة للأفراد الذين يعانون عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وتصلب الشرايين المتعددة.