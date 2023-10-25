نزلات برد في تغير الفصول.. 4 علامات تبشر بالشفاء وفي هذه الحالة استشر الطبيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

مع تغير الفصول والأجواء الباردة تزداد معدلات الإصابة بنزلات البرد والزكام، وهي عدوى فيروسية شائعة تصيب الجهاز التنفسي العلوي، وتستمر أعراضه عادةً لمدة أسبوع تقريبًا. تشمل أعراض الزكام الشائعة:

السعال

التهاب الحلق

العطس

سيلان الأنف

احتقان

التعب

أوجاع

بشكل عام، تكون هذه الأعراض أكثر حدة في منتصف الزكام، حوالي الأيام 3-5، وفق ما نقل موقع health line المعني بالصحة.

علامات التعافي

هناك عدة علامات تدل على أنك تتعافى من الزكام، منها:

زيادة الطاقة: إذا لاحظت أنك تشعر بمزيد من الطاقة ويمكنك القيام بمزيد من الأنشطة اليومية، فهذا يعني أنك تتعافى.

أعراض أخف: إذا أصبحت أعراضك أخف، مثل سيلان الأنف الأقل حدة والاحتقان الأقل وضوحًا والسعال الأقل إزعاجًا، فهذا يعني أنك تتحسن.

تغير لون إفرازات الأنف: إذا تحول لون إفرازات الأنف من الشفاف إلى الأصفر أو الأخضر، فهذا يعني أن جسمك يحارب العدوى. هذا أمر طبيعي ولا يعني أنك بحاجة إلى المضادات الحيوية.

انخفاض الحمى: إذا انخفضت الحمى أو اختفت تمامًا، فهذا يعني أن جسمك يتحسن في محاربة العدوى، وذلك حسب موقع health line الطبي.

متى يجب زيارة الطبيب؟

إذا استمرت أعراض الزكام لأكثر من 10 أيام، أو إذا ساءت بدلاً من التحسن، أو إذا كنت تعاني من أي من الأعراض التالية، فيجب عليك زيارة الطبيب:

حمى (39.4 درجة مئوية) أو أعلى

سعال مستمر ينتج عنه مخاط أصفر أو أخضر

صعوبة في التنفس

ألم في الصدر

ألم في الأذن

ألم أو تورم في الوجه

التهاب حلق شديد

علامات الجفاف، مثل الدوار أو الدوخة أو التبول غير المتكرر

كيف تتجنب الإصابة بالزكام؟

هناك عدد من الأشياء التي يمكنك القيام بها للمساعدة في منع الإصابة بالزكام، منها:

غسل اليدين بشكل متكرر

تجنب الاتصال الوثيق بالأشخاص المصابين بالزكام

الحصول على لقاح الإنفلونزا

تجنب لمس وجهك

الحصول على قسط كافٍ من النوم

تناول نظام غذائي صحي

ممارسة الرياضة بانتظام

إذا كنت تعتقد أنك مصاب بالزكام، فمن المهم الحصول على قسط كافٍ من الراحة وشرب الكثير من السوائل. يمكنك أيضًا تناول أدوية بدون وصفة طبية للمساعدة في تخفيف الأعراض. إذا لم تتحسن أعراضك بعد 10 أيام، أو إذا ساءت، فيجب عليك زيارة الطبيب.