رجل يكشف إصابته بسرطان الجلد بطريقة غير متوقعة.. احذر الأعراض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

نصح أب بريطاني لطفلين يدعى "مات هيوود" الآخرين بضرورة طلب المساعدة الطبية إذا لاحظوا أي شامات غير طبيعية بعد أن اكتشف إصابته بمرض خطير بعد ظهور علامة وردية على ظهره.

وأوضح "هيوود" من باكستون في ديربيشاير بإنجلترا، أنه كان لديه دائما شامة وردية على ظهره، ولكن أثناء تنظيف أسنانه بالفرشاة ذات يوم، لاحظت زوجته أنها تحولت إلى اللون البني وتضاعف حجمها.

لذا ذهبت إلى المستشفى وتمت إحالته إلى أخصائي أمراض جلدية، واكتشف إصابته بسرطان الجلد، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وسرطان الميلانوما أقل شيوعا من سرطان الجلد غير الميلانيني، ولكنه أكثر عدوانية وينتشر بسرعة أكبر في الجسم.

وقيل "لمات" إن سرطانه كان في المرحلة الثانية، ولكنه كان محصورا في الشامة، ما يعني أنه يمكن إزالته جراحيا.

وبعد هذا الإجراء، خضع لعملية أخرى لحقن صبغة حول الشامة لمعرفة ما إذا كان السرطان قد انتشر في مكان آخر.

ولسوء الحظ ، كشف هذا أن السرطان قد انتشر إلى الغدد الليمفاوية في ذراعه وهو الآن في المرحلة الثالثة.

وأضاف: "كان إخباري بأنني مصاب بالسرطان لحظة محورية بالنسبة لي".

وأجرى الرجل عملية ناجحة لإزالة الجلد من إبطه وتلقى العلاج الطبيعي لتعلم كيفية استخدام ذراعه مجددا.

ويعتقد مات أن تشخيصه بالسرطان يمكن أن يكون ناتجا عن استخدامه كراسي الاستلقاء للتشمس.

وأضاف: "كان لدي طفح جلدي في جميع أنحاء صدري وقيل لي إنه قد يكون مرتبطا بالإجهاد".

لذا يجب التحدث إلى الطبيب إذا كانت الشامة غير متماثلة أو لها حدود غير متساوية أو خشنة أو لون غير متساو أو يزيد عرضها عن ستة ملليمترات أو تتغير في الشكل والحجم واللون.