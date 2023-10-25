يجب على الآباء معرفتها.. علامة تحذيرية للإصابة بالسرطان لدى الأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

السرطان هو مرض يصيب الخلايا بالجسم عندما تنمو الخلايا بشكل غير طبيعي، فإنها يمكن أن تنتشر إلى أجزاء أخرى وتؤدي إلى تلف الأنسجة.

ويمكن أن يحدث في أي عمر، حتى الطفولة، وتختلف أعراض السرطان لدى الأطفال باختلاف نوع السرطان.

ومع ذلك، هناك بعض العلامات التحذيرية الشائعة التي يمكن أن تشير إلى الإصابة بالسرطان لدى الأطفال، بحسب الدكتور هشام غزالي أستاذ علاج الأورام ومدير مركز الأبحاث بكلية الطب جامعة عين شمس.

ويؤكد في تصريح لـ"الخليج 365" ضرورة ملاحظة ومتابعة طفلك بشكل جيًد حين حدوث أي تغيرات في وزنه، خاصة إذ كانت مصحوبة بأعراض مثل:

التعب

فقدان الشهية

ألم في البطن

ألم في العظام

تغيرات في الجلد

تغيرات في البول أو البراز

نصائح طبية للآباء:

راقب وزن طفلك بانتظام.

تحدث إلى الطبيب المختص بصحة طفلك إذا لاحظت أي تغييرات في وزنه.

وفر لطفلك نظامًا غذائيًا صحيًا ومتوازنًا بشكل يومي.

شجّع طفلك على ممارسة الرياضة بانتظام.