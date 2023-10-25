4 فواكه غريبة يمكن تجربتها هذا الخريف.. المانجوستين أبرزها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في فصل الخريف، تنتشر بعض الفواكه التي يفضل كثيرون تناولها، لكن هل تعرف أن هناك بعض الأصناف الغريبة التي يمكنك استكشافها؟.

ورصد موقع timesofindia بعض الفواكه الغريبة التي يمكن تجربتها هذا الخريف، كالتالي:

- المانجوستين

مصدر هذه الفاكهة تايلاند، طعمها عبارة عن مزيج الفراولة والكيوي والأناناس.

على الرغم من أنها تحتوي على حوالي أربع إلى خمس قطع بيضاء صالحة للأكل ومغطاة بطبقة خارجية حمراء صلبة، إلا أن كل قضمة منها ذات مذاق رقيق وحلو وحامض إلى حد ما.

- الرامبوتان

الرامبوتان هو فاكهة استوائية موطنها جنوب شرق آسيا، وهي صغيرة إلى متوسطة الحجم ولها مظهر مميز مع جلد مشعر أو شائك، والذي عادة ما يكون أحمر أو أصفر عندما ينضج، بينما اللحم شفاف وحلو مع نكهة حمضية قليلاً.

للاستمتاع بالرامبوتان، عادةً ما تقوم بعمل قطع صغير في القشرة ثم تقشرها لتكشف عن الفاكهة الصالحة للأكل بداخلها، غالبًا ما يتم تناولها طازجة ولكن يمكن استخدامها أيضًا في السلطات أو الحلويات أو كوكتيلات الفاكهة.

والرامبوتان ليس لذيذًا فحسب، بل هو أيضًا مصدر جيد للفيتامينات والمعادن.

- فاكهة الباشن فروت

فاكهة استوائية معروفة بمظهرها الفريد ونكهتها الحلوة، عادة ما تكون الثمرة مستديرة أو بيضاوية، وقشرتها الخارجية متجعدة.

عند فتحها، ستجد داخلها مادة هلامية مليئة بالعديد من البذور السوداء الصغيرة الصالحة للأكل.

اللحم له طعم حلو ومنعش مميز، يتم استخدامه بشكل شائع في المشروبات والحلويات.

هذه الفاكهة ليست لذيذة فحسب، بل هي أيضًا مصدر جيد للفيتامينات، وخاصة فيتامين C والألياف الغذائية.

- السابوت الأسود "سابوتا الشوكولا"

Black Sapote هي فاكهة غريبة يشار إليها غالبًا باسم "فاكهة بودنج الشوكولاتة" نظرًا لنكهتها الفريدة وقوامها الكريمي.

موطنها الأصلي أمريكا الوسطى وأجزاء من المكسيك، عندما تنضج، يتحول لحم الثمرة إلى اللون البني والناعم، ويشبه قوام وطعم بودنج الشوكولاتة. إنه حلو وخفيف، بنكهة تذكرنا بالكاكاو.

غالبًا ما يتم الاستمتاع بـ Black Sapote طازجة أو تستخدم في العديد من الحلويات والعصائر.