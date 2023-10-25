تزود الأداء وتحسن المزاج.. "أطعمة خارقة" تساعد في علاج المشكلات الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تُعرف الأطعمة الخارقة بأنها الأغذية التي تحتوي على مستويات عالية من العناصر الغذائية المفيدة للصحة، والتي قد تساعد في الوقاية من الأمراض أو تحسين الصحة العامة.

وتشمل هذه الأطعمة الخارقة مجموعة متنوعة من الأطعمة، بما في ذلك الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات والبذور.

وتتمتع الأطعمة الخارقة بالعديد من الفوائد الصحية المحتملة، بما في ذلك، تحسين الأداء الجنسي للرجال وصحة الجهاز الهضمي وتقوية المناعة وزيادة الطاقة وتحسين المزاج.

وفيما يلي نرصد لكم أفضل الأطعمة الخارقة لجسمك، وفق ما أوردت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

الشعر - الزبادي:

الزبادي اليوناني مليء بالبروتين، ما يساعد على تقوية الشعر، ولكن المكون الأكثر سحرا هو فيتامين B5 ، المعروف أيضا بإيم حمض البانتوثنيك، والذي يعمل على منع ترقق وفقدان خصلات الشعر.

الأسنان - الشاي:

الشاي الأخضر أو الأسود مفيد بشكل مدهش للأسنان، إذا لم تقم بإضافة السكر.

وأظهرت بعض الأبحاث أن المشروب يمكن أن يقلل من الحمض الموجود في فمك والذي يؤدي إلى البكتيريا والتعفن، كما أنه يحتوي على الفلورايد، وهو أمر رائع للحفاظ على تسوس الأسنان.

الأنف - الكاري:

يساهم الكاري في علاج الجيوب الأنفية المسدودة، وذلك لأن الكابسيسين، وهو مركب موجود في الفلفل الحار، يساعد على تخفيف المخاط من الأنف ويحفز الجيوب الأنفية.

الأذن- الشوكولاتة:

الشوكولاتة الداكنة غنية بالزنك والمغنيسيوم، وكلاهما ثبت أنه يخفف من مشاكل السمع، بينما يحمي المغنيسيوم الأعصاب في الأذن الداخلية من تأثير الضوضاء العالية، يعزز الزنك جهاز المناعة، لذلك يساعد على محاربة الالتهابات المؤلمة.

الثديين - البرتقال:

وجدت الأبحاث أن البرتقال والحمضيات الأخرى، مثل الليمون، هي وسيلة وقائية ضد سرطان الثدي، وذلك بفضل العديد من العناصر المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة.

ومن المعروف أن اتباع أي نظام غذائي يحتوي على الكثير من الأطعمة البرتقالية والصفراء يساعد في منع الكثير من الأمراض الشائعة.

تعزيز القدرة الجنسية - البيض:

مفيد للصحة الجنسية وذلك نظرا لاحتوائه على فيتامين ب 6 ، المعروف بزيادة هرمون التستوستيرون، ويحتوي أيضا على الزنك، الذي يعزز تدفق الدم الصحي.

البرتقال لتعزيز ثدييك والشاي لأسنانك.. أفضل الأطعمة الخارقة لجسمك

كتبت- شيماء مرسي

تُعرف الأطعمة الخارقة بأنها الأغذية التي تحتوي على مستويات عالية من العناصر الغذائية المفيدة للصحة، والتي قد تساعد على الوقاية من الأمراض أو تحسين الصحة العامة.

وتشمل هذه الأطعمة الخارقة مجموعة متنوعة من الأطعمة، بما في ذلك الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات والبذور.

وتتمتع الأطعمة الخارقة بالعديد من الفوائد الصحية المحتملة، بما في ذلك، تحسين الأداء الجنسي للرجال وصحة الجهاز الهضمي وتقوية المناعة وزيادة الطاقة وتحسين المزاج.

وفيما يلي نرصد لكم أفضل الأطعمة الخارقة لجسمك، وفق ما أوردت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

الشعر - الزبادي:

الزبادي اليوناني مليء بالبروتين، ما يساعد على تقوية الشعر، ولكن المكون الأكثر سحرا هو فيتامين B5 ، المعروف أيضا بإسم حمض البانتوثنيك، والذي يعمل على منع ترقق وفقدان خصلات الشعر.

الأسنان - الشاي:

الشاي الأخضر أو الأسود مفيد بشكل رائع للأسنان، إذا لم تقم بإضافة السكر.

وأظهرت بعض الأبحاث أن المشروب يمكن أن يقلل من الحمض الموجود في فمك والذي يؤدي إلى البكتيريا والتعفن، كما أنه يحتوي على الفلورايد، وهو أمر رائع للحفاظ على تسوس الأسنان.

الأنف - الكاري:

يساهم الكاري في علاج الجيوب الأنفية المسدودة، وذلك لأن الكابسيسين، وهو مركب موجود في الفلفل الحار، يساعد على تخفيف المخاط من الأنف ويحفز الجيوب الأنفية.

الأذن- الشوكولاتة:

الشوكولاتة الداكنة غنية بالزنك والمغنيسيوم، وكلاهما ثبت أنه يخفف مشاكل السمع، بينما يحمي المغنيسيوم الأعصاب في الأذن الداخلية من تأثير الضوضاء العالية، يعزز الزنك جهاز المناعة، لذلك يساعد على محاربة الالتهابات المؤلمة.

الثديين - البرتقال:

وجدت الأبحاث أن البرتقال والحمضيات الأخرى، مثل الليمون، هي وسيلة وقائية ضد سرطان الثدي، وذلك بفضل العديد من العناصر المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة.

ومن المعروف أن اتباع أي نظام غذائي يحتوي على الكثير من الأطعمة البرتقالية والصفراء يساعد على منع الكثير من الأمراض الشائعة.

تعزيز القدرة الجنسية - البيض:

مفيد للصحة الجنسية وذلك نظرا لاحتوائه على فيتامين ب 6 ، المعروف بزيادة هرمون التستوستيرون، ويحتوي أيضا على الزنك، الذي يعزز تدفق الدم الصحي.

اليدين - سمك السلمون:

الأسماك الزيتية مثل السلمون والتونة ممتازة ضد التهاب المفاصل، والتي يمكن أن تستهدف اليدين على وجه الخصوص، وهذا يرجع إلى احتوائه على أوميجا3.

كما وجدت إحدى الدراسات أن أولئك الذين يعانون تصلب المفاصل والألم والذين يتناولون مثل هذا الطعام لديهم انزعاج أقل.

الساقين - الموز:

الموز يساهم في تخفيف التشنجات في الساقين ومتلازمة تململ الساق، والأمر كله يرجع إلى احتوائه بمستوياتها عالية من البوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم.

البطن - الفاصوليا المطبوخة:

الألياف والنشا في الفاصوليا تغذي بكتيريا الأمعاء الجيدة، والتي تدعم وظيفة المناعة وتكافح الالتهاب وتساعد على الهضم وتمنع الجراثيم السيئة.

القدم - الجبن القريش:

الجبن القريش يحتوي على فيتامين ب والكالسيوم، ما يساهم في تقوية العظام وانخفاض خطر الإصابة بكسور إجهاد في القدمين.

الأظافر - البطاطا الحلوة:

أحد أفضل الفيتامينات لصحة الأظافر هو البيوتين، والذي يمكن العثور عليه بكثرة في البطاطا الحلوة.