طيار يواجه 83 تهمة.. والسبب محاولة تعطيل طائرة في منتصف الرحلة (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في واقعة غريبة، يواجه طيار أمريكي تابع لشركة طيران ألاسكا، 83 تهمة بمحاولة القتل، بعد محاولته إيقاف محركات الطائرة في منتصف الرحلة.

ووفقا لموقع abc7news، اتخذت رحلة جوية متجهة إلى سان فرانسيسكو من واشنطن منعطفًا خطيرا بعد أن حاول طيار إيقاف تشغيل محركات طائرة ركاب تابعة لشركة Horizon Air في منتصف الرحلة، وانتهى الأمر بتغيير مسار الطائرة وهبطت بسلام في بورتلاند بولاية أوريجون.

وحددت السلطات في ولاية أوريجون الرجل بأنه جوزيف ديفيد إيمرسون، 44 عاما، من بليزانت هيل، وتم احتجازه بتهمة 83 محاولة قتل وتعريض طائرة للخطر، وفقًا لمكتب عمدة مقاطعة مولتنوماه.

بداية الواقعة، عندما كان الطيار جوزيف ديفيد إيمرسون، يجلس في قمرة القيادة خلف القبطان والضابط الأول برحلة في طريقها من إيفريت، واشنطن، إلى سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، وعلى متنها 80 راكبا، وأربعة من أفراد الطاقم.

واضطرت الطائرة إلى التحويل إلى بورتلاند عندما حاول إيمرسون، تعطيل محركات الطائرة في منتصف الرحلة، ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست.

وقال أوبري جافيلو، أحد الركاب: "كانت المضيفة على مكبر الصوت وقالت بكل وضوح: لقد أصيب بانهيار عقلي، كنا بحاجة إلى إخراجه من الطائرة على الفور"، في إشارة إلى الطيار.

وأكد الطيار الذي مثل أمام المحكمة لأول مرة، في ولاية أوريجون الأمريكية، أنه غير مذنب، في الوقت الذي وجهت له 83 تهمة محاولة قتل وتهمة تعريض الطائرة للخطر.

وأخبر الطيار رجال الشرطة أنه تناول فطرا سحريا مخدرا قبل الرحلة، ولم ينم لمدة 40 ساعة، مشيرا إلى إصابته بالاكتئاب خلال الأشهر الستة الماضية، وفقا لـ nypost.

و"الفطر السحري" يحتوي على مادة مهلوسة تسمى "السيلوسيبين"، والتي أظهرت نتائج طبية علاجية لحالات القلق والاكتئاب والاضطرابات العقلية الأخرى، لكنها ما زالت محظورة بموجب القانون الفيدرالي.

وعلق جيران إيمرسون على تصرفه، قائلين: إنه أب رائع، يلعب مع الأطفال طوال الوقت وودود للغاية، لا يمكننا أن نتخيله يفعل أي شيء لإيذاء شخص ما".