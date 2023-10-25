غرف خاصة في محطات مترو الصين لمنع الاحتفال بالهالوين.. ماذا يحدث داخلها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

اتخذت إحدى محطات مترو الأنفاق في قوانغتشو بدولة الصين، تدابير لتثبيط مكياج الهالوين من خلال إنشاء منطقة مخصصة لإزالة مستحضرات التجميل.

جاء ذلك بهدف منع أي احتمالات لوجود أشخاص تضع مكياج الهالوين، والتي تتسبب في إخافة الناس بالشوارع، خاصة بين الأفراد غير المعتادين على عادات الهالوين.

وانتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي الصينية لـ "محطة إزالة المكياج" التي تتكون من مكتب به سلة قمامة بجوار دلو يحتوي على منظف للوجه ولفافة مناديل. كانت العديد من الفتيات يقفن حول المكتب، ويستخدمن هواتفهن الذكية كمرايا لإزالة مستحضرات التجميل. وكان لدى أحدهن علامات حمراء واضحة على وجهها، وفقا لما جاء بموقع "ndtv".

وجدير بالذكر، أن قانون ركاب السكك الحديدية ينص على أنه لا ينبغي للناس وضع مكياج يمكن أن يخيف الآخرين.

وقال ممثل من شركة مترو أنفاق قوانغتشو لصحيفة شياو شيانغ مورنينج هيرالد: "خلال أنشطة الهالوين، إذا كان أحد الركاب يرتدي مكياجًا مخيفًا، فقد نطلب منه إزالته قبل دخول المحطة".

وتسعى محطة مترو أنفاق قوانغتشو إلى خلق بيئة مريحة وآمنة لجميع الركاب.