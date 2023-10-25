تصيب الأرداف.. العلامات الأولى لتراكم الكولسترول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

هناك علامات تظهر على الجسم تصيب الجزء السفلي، لا يجب تجاهلها، لأنها يمكن أن تنذرك بوجود مشكلات في ارتفاع الكوليسترول بالدم، ما يؤدي إلى الدخول في أزمات صحية، ومنعًا لحدوث ذلك لا يجب إهمال تلك الأعراض.

والكولسترول عبارة عن مادة دهنية ينتجها الكبد ولها العديد من الفوائد الصحية الهامة، مثل إنتاج الهرمونات وبناء أغشية الخلايا، والعضلات، وفقًا لما جاء في صحيفة "Express"، وموقع "Timesofindia".

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم يزيد مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية ويمثل ثلث أمراض القلب الإقفارية، وهذا شيء في غاية الخطورة.

وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم يعني أن لديك الكثير من الكوليسترول "الضار"، وهذا ما يُعرف باسم كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة.

كما يحذر من أن "ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم دون تشخيصه أو معالجته يمكن أن يؤدي إلى مشاكل خطيرة، مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية، نتيجة تراكم ترسبات دهنية في الأوعية الدموية، والشرايين ما يجعل من الصعب مرور ما يكفي من الدم لخلايا الجسم بشكل أفضل.

بالإضافة أن تراكم الترسبات الدهنية، تُعرف أيضًا باسم البلاك، وهو تراكم الدهون في جدران الشرايين ما يؤدي إلى تضييق الشرايين، ومنع تدفق الدم إلى القلب وأجزاء أخرى من الجسم، هذه العملية تسمى بـ" تصلب الشرايين"، ما يسبب انخفاض تدفق الدم إلى الجزء السفلي من الجسم، وخاصة الساقين، وينتج عنه الإصابة بمرض الشريان المحيطي

وهناك علامات تحذيرية أولية في الجزء السفلي تشمل ما يلي:

ألم الوركين.

تشنجات الساقين.

تعب مستمر في العضلات.

عدم القدرة على حمل الأشياء.

تقلص وألم مستمر في الوركين.

وهناك أعراض أخرى لا يجب تجاهلها تتمثل في ما يلي:

اصفرار القدمين.

تنميل الساقين.

عدم التئام جروح القدمين على نحو سريع.

عدم نمو أظافر القدمين بشكل طبيعي.

تغير لون الجلد.

طرق الوقاية

الابتعاد عن الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة.

تناول الفاكهة والخضروات الغنية بالألياف.

الابتعاد عن التدخين.

إذا كنت تعاني السمنة عليك إنقاص الوزن.

ممارسة الرياضة بشكل يومي.