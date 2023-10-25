بسبب كلمات على قميص ترتديه.. طفلة تهز القلوب بعد استشهادها في غزة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«ما كبرت»، جملة مكونة من كلمتين، كان لها صدى واسع حول العالم، بعدما انتشرت كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد سقوط الطفلة شهيدة في غارة للطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي على غزة، خلال الساعات الماضية.

طفلة ترتدي قميص يهز العالم بعد استشهادها في غزة.. ماذ كُتب عليه؟

الطفلة هند جحجوح التي لم يتخطى عمرها العامين، ظهرت وهي ترقد إلى جانب أسرتها بعد استشهادهم في قصف استهدف منزلهم خلال الساعات الماضية بمخيم النصيرات بقطاع غزة.

ظهرت الطفلة التي سقطت ضمن شهداء القصف المستمر من جانب العدوان الإسرائيلي على مدار الأيام الماضية، وهي ترتدي قميص يحمل جملة: «ما كبرت»، وهو ما أثار تعاطف الآلاف بعد انتشار صورتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

استشهاد 8 من عائلة واحدة في قصف جديد على غزة

وسقط 8 من عائلة واحدة، بينهم الطفلة هند خالد جحجوح، إثر غارة جوية استهدفت منزلهم خلال الساعات القليلة الماضية.

وكتب أحد المتابعين على صورة الطفلة التي هزت القلوب: «ما ذنب أطفال غزة؟»، بينما علق آخر: «يغتالون الطفولة في غزة، لماذا يدفع هؤلاء الأبرياء الثمن؟».

وسقط الآلاف بين شهداء وجرحي جراء القصف المستمر من العدوان الإسرائيلي على غزة، والذي يستهدف المنازل والمستشفيات والبنية التحتية على مدار الـ18 يوما الماضية، وتحديدا منذ يوم 7 أكتوبر، الذي شهد عملية للمقاومة الفلسطينية أُطلق عليها «طوفان الأقصى».