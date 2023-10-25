أم تنشر فيديو مرعبا لطفلها وهو يختنق بسبب لهاية الأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

شاركت أم أمريكية تدعى "جوركوتز" مقطع فيديو مرعبا عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، لطفلها الرضيع وهو يختنق بسبب لهاية الأطفال حتى يدرك الآباء الآخرون المخاطر المحتملة.

وفي المقطع القصير يمكن رؤية الطفل يتحرك في السرير وهو نائم على ظهره، وكان أن يختنق بسبب اللهاية التي سقطت في فمه، وفق ما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وقرب نهاية الفيديو، تمكن الرضيع من إطلاق اللهاية خارج فمه على السرير.

وأوضحت الأم إن الطفل بخير، وحذرت من خطورة مجموعة التسنين ولهاية الأطفال والدمي للرضع والأطفال الصغار، وذلك بسبب مخاوف من أن أجزاء صغيرة يمكن أن تنكسر وتتسبب في اختناق الطفل.

هل لهاية طفلك آمنة؟

اللهاية آمنة بشكل عام للاستخدام بمجرد بدء الرضاعة الطبيعية، وفقا لصندوق الولادة الوطني بالولايات المتحدة الأمريكية.

والمص هو رد فعل قوي يعاني منه الأطفال في الأسابيع التي تلي ولادتهم، واللهاية يمكن أن ترضي غريزة المص لديهم.

وقد أظهرت بعض الأدلة أنها يمكن أن تقلل من خطر وفاة المهد، وهو عندما يموت الطفل دون سبب واضح.

ومع ذلك، لا يزال بإمكان اللهاية أن تشكل خطر الاختناق،

نظرا لأنها عرضة للتآكل والتمزق وإذا أصبحت الأجزاء مفكوكة أو مكسورة، فقد تصبح خطرة على طفلك.

لوائح السلامة التي يجب على الآباء اتباعها:

-يجب التحقق بانتظام من حلمة لهاية طفلك بحثا عن الثقوب، لأنها يمكن أن تؤدي إلى نمو البكتيريا، ما قد يسبب عدوى لطفلك الصغير.

- التأكد من أن طول الحلمة بحد أقصى 35 مم لتقليل خطر السقوط.

-من الأفضل شراء اللهاية التي بها ثقوب في الدرع فقط، وذلك لأنها تسمح للهواء بالمرور إذا ابتلعه الطفل عن طريق الخطأ.

- يجب أن يحتوي الدرع على إثنين على الأقل من هذه الثقوب، وألا يقل قطر كل ثقب عن 4 مم.

- يجب على الأمهات والآباء أيضا التأكد من أن الدرع كبير بما يكفي لمنعه من التصادم في فم الطفل.

- إزالة جميع الملصقات منها وأن تكون خالية من الحواف الحادة.