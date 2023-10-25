بعد تناول أدوية الكورتيزون.. 4 نصائح ذهبية لإنقاص الوزن بسهولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

يعد العلاج بالكورتيزون من أكثر الأسباب شيوعًا لزيادة الوزن، حيث يؤثر على عملية التمثيل الغذائي في الجسم ويؤدي إلى احتباس السوائل وزيادة الشهية.

كما تتمثل الآثار الجانبية لعلاج الكورتيزون في زيادة الوزن، والتي قد تكون طفيفة أو شديدة، وتعتمد على الجرعة ومدة الاستخدام.

وأيضا يمكن أن تكون زيادة الوزن أثناء العلاج بالكورتيزون مصدر إزعاج للمرضى، وقد تؤدي إلى مشاكل صحية أخرى مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

ونستعرض لكم مجموعة نصائح تساعدك على إنقاذ الوزن بعد العلاج بالكورتيزون، وفقا لما جاء بالموقع الرسمي لـ "المعهد الوطني للقلب والرئة والدم (NHLBI)".

- اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن

يجب الحرص على تناول الأطعمة الصحية مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون.

- ممارسة الرياضة بانتظام

تساعد الرياضة على حرق السعرات الحرارية الزائدة ومنع زيادة الوزن.

- تجنب الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والسكر

يمكن أن تؤدي هذه الأطعمة إلى زيادة الوزن بشكل أكبر.

- شرب الكثير من الماء

يساعد الماء على التخلص من السموم من الجسم ومنع احتباس السوائل.