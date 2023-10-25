لمرضى الضغط.. ما النسب المسموح بها عند وضع الملح بالطعام؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

ارتفاع ضغط الدم حالة شائعة تؤثر على شرايين الجسم، ويُطلَق عليها أيضًا فرط ضغط الدم، وفي حال الإصابة، تكون قوة دفع الدم باتجاه جدران الشرايين عالية للغاية باستمرار، ما يجعل القلب يعمل بجهد أكبر لضخ الدم.

كما يساهم ملح الطعام في ارتفاعه إلى حد بعيد وخصوصًا لدى المرضى، لذا أوضح الدكتور حسام موافي أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، عن النسب المسموح بها عند وضع الملح في الطعام بشكل يومي.

وقال موافي خلال تقديمه برنامج "زدني علمًا"، المُذاع على قناة صدى البلد: "الملح هو العدو الأول والأخير لدى مريض الضغط، لافتا أن الطعام يستغرق بالفم أقل من 10 ثوانٍ حتى يتم مضغه وبلعه، وعندما يصل إلى المعدة ليس له طعم، ولكن الشخص يشعر بطعم الأكل أثناء عملية المضغ".

وواصل موافي أن هناك طريقة للتخلص من وضع الملح على الطعام، دون الإحساس بالانزعاج، وهي عدم وضع الملح على الأكل لمدة 10 أيام متواصلة، وبعد ذلك لن يتقبل المريض أي طعام مزود بالملح.

واختتم أن النسب المسموح بها لوضع الملح على الطعام بخصوص مريض الضغط هي 10 جرامات فقط بشكل يومي.