أعراض الكهرباء الزائدة في المخ.. ما الأسباب والعلاج؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

عند تعرض الدماغ لمشكلة صحية ما، سرعان ما تبدأ بعض العلامات والأعراض في الظهور، والتي تنذر بضرورة مراقبتها ومعرفة سبب الإصابة بها.

نتعرف على الأعراض التي تشير إلى الإصابة بزيادة في كهرباء المخ، وذلك وفقًا لما ذكره الدكتور محمد جبر، أستاذ جراحة المخ والأعصاب بالقصر العيني، عبر حسابه الخاص على موقع "فيسبوك".

أعراض الكهرباء الزائدة المشتركة مع الحالات، تشمل ما يلي

1- الإغماء لفترة زمنية قصيرة.

2- الشعور بالدوار.

3- الشعور بأمر يشبه الصدمة الكهربائية.

4- الإصابة بتشنج في الذراعين أو الساقين.

5- صعوبة التركيز والانتباه.

6- عدم وضوح الرؤية.

7- تغير في درجة الحرارة.

8- الشعور بحالة نفسية سيئة قد تصل إلى الاكتئاب.

9- تغير درجة حرارة الجسم.

10- سماع أصوات غريبة في الأذن.

11- الإصابة بالصداع.

أسبابه

عادة ما يصاب الشخص بزيادة الكهرباء في الدماغ نتيجة حدوث تدفق مفاجئ للنشاط الكهربي أو التعرض إلى خلل في الإشارات الكهربائية الموجودة في الدماغ، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الأسباب وتتمثل فيما يلي

- التاريخ العائلي للمصاب.

- الإصابة بأمراض المخ الخطيرة بما في ذلك السرطان، والسكتات الدماغية.

- التعرض للاضطرابات النفسية مثل الشعور بالقلق والتوتر وصولًا إلى الاكتئاب.

- تلقي العقاقير المنشطة مثل الترامادول.

- التعرض للإشعاع بداية من الأجهزة الإلكترونية إلى الأشعة العلاجية.

- التعرض لنقص الأكسجين.

- عدم التغذية جيدًا.

- الإصابة ببعض الأمراض التي تنتقل عن طريق العدوى مثل التهاب الدماغ الفيروسي، والإيدز، وفيروس كورونا، والتهاب السحايا.

- حدوث اضطرابات في النمو مثل التوحد.

- الإصابة بالحمى الشديدة.

- التعرض لخطر اللدغات السامة مثل الأفعى.

- تعد من الأعراض الانسحابية عند التوقف عن تناول أدوية الإدمان.

العلاج

تعتمد خطة العلاج على السبب الرئيسي المسؤول عن زيادة الكهرباء في المخ، بالإضافة إلى التعامل مع الأعراض التي يشعر بها كل شخص.