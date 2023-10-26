واقعة صادمة.. اصطدام سفينتي شحن ينهي حياة شخص و4 مفقودين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في واقعة صادمة، أسفر اصطدام سفينتي شحن في بحر الشمال عن وفاة شخص و4 مفقودين.

ووفقا لموقع thepressreporter، قالت السلطات الألمانية، إن شخصا توفي وفقد أربعة من طاقم سفينة شحن غرقت بعد اصطدامها بسفينة أخرى في بحر الشمال.

وقال كريستيان ستيبلدي، المتحدث باسم جمعية الإنقاذ البحري الألمانية (DGzRS)، إنه تم إنقاذ اثنين آخرين من أفراد طاقم السفينة الغارقة بعد اصطدامها بسفينة شحن ثانية جنوب غرب جزيرة هيلجولاند.

السفينة الغارقة تحمل اسم "فيريتي"، وكانت ترفع العلم البريطاني وتبحر من بريمين إلى إيمينجهام في بريطانيا، بينما السفينة الثانية تحمل اسم "بوليزي" وترفع علم باهاماس، وكانت متجهة من هامبورج إلى لا كورونا في إسبانيا.

وتبحث عدة سفن في الوقت الحالي عن ناجين في منطقة الحادث، حيث تجري عمليات البحث سفينتا إنقاذ وقاطرة تستخدم بحالات الطوارئ وقارب تابع للشرطة، بالإضافة إلى مروحية.