قوالب المخبوزات المصنوعة من السيليكون.. كيف تستخدمها بأمان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

كشف مركز حماية المستهلك بولاية بافاريا الألمانية أنه من الأفضل تسخين قوالب المخبوزات المصنوعة من السيليكون وهي فارغة، قبل استعمالها للمرة الأولى.

وقد يتم الترويج لقوالب المخبوزات المصنوعة من السيليكون بأنها لا تحتاج إلى ورق زبدة، أو أي مواد دهنية عند الاستعمال لمنع التصاق المخبوزات بها، بالإضافة إلى ذلك تتوافر هذه القوالب بأشكال وألوان مختلفة ومتنوعة.

وقالت الخبيرة الألمانية إنجا شوينجل إكسنر: "يجب شطف قوالب المخبوزات المصنوعة من السيليكون جيداً قبل استعمالها لأول مرة".

وتابعت: "يجب عدم استعمال مواد التنظيف الآكلة أو إسفنج التنظيف الخشن"، وإلا فقد يتسبب ذلك في انتقال مواد غير مرغوب فيها من السيليكون إلى المخبوزات.

ونصحت الخبيرة الألمانية أيضاً بتسخين قوالب المخبوزات المصنوعة من السيليكون وهي فارغة في البداية على درجة حرارة 200 درجة مئوية ولمدة ساعة، وخلال هذه الفترة يجب تهوية المطبخ جيداً، وبعدما تبرد القوالب المصنوعة من السيليكون فإنه يجب غسلها مرة أخرى، وعندئذ فإنها تصبح جاهزة للاستعمال.

وأكدت إنجا شوينجل إكسنر على أنه لا يجوز تسخين قوالب المخبوزات المصنوعة من السيليكون أعلى من 200 درجة مئوية، حتى إذا كانت الوصفة تتطلب درجة حرارة أعلى من ذلك، نظراً لأن درجات الحرارة المرتفعة تزيد من خطر خروج مواد كيميائية من القوالب ودخولها في المخبوزات.

ونظراً لأن هناك بعض منتجات السيليكون لا تتناسب مع الأطعمة، فإنه يجب عند الشراء مراعاة "رمز الشوكة والكأس"، والتي تشير إلى أنه يمكن استعمال هذه المنتجات مع الأطعمة، ويسري ذلك بصفة خاصة على الألعاب المصنوعة من السيليكون، فإذا تم تسخين هذه الأشكال والقوالب فقد تتسرب المواد الضارة منها وتنتقل إلى الطعام.