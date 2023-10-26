الامارات | ثور مجنّح من 2700 عام في العراق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكتشفت بعثة تنقيب بإدارة عالم آثار فرنسي، ثوراً مجنّحاً عمره أكثر من 2700 عام، في شمال العراق، يعرف باسم «لاماسو»، وما يزال محفوظاً بشكل جيد وبحجم «ضخم».

وتبدو الريش المنحوتة التي تشكّل جناحي التمثال، وكأنها ما تزال جديدة، كما هو حال هذا المخلوق «الهجين بين إنسان وحيوان»، وفق ما يشرح بوترلان لـ«فرانس برس». حجم تمثال «لاماسو» ضخم، إذ إن عرضه 3.8 أمتار وطوله 3.9 أمتار، ويزن 18 طناً. ويعود التمثال إلى عهد الملك الآشوري سرجون الثاني الذي حكم بين عامي 722 و705 قبل الميلاد، وكان يتصدّر مدخل مدينة خورسباد الواقعة على بعد نحو 15 كيلومتراً من الموصل في شمال العراق.

ويشرح بوترلان أن الثور المجنّح في معتقدات بلاد ما بين النهرين «جزء من الوحوش التي جرى ترويضها وتوضع على مداخل المدن من أجل حمايتها»، مضيفاً «أن هذا الثور المجنّح هو بدون شك أحد آخر الثيران التي تم بناؤها في عهد خورسباد، قبل توقف البناء» في عهد سرجون الثاني.