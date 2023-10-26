الامارات | دراسة: ألمانيا الأسوأ مع أصحاب البشرة الداكنة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خلصت دراسة أجرتها وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية بشأن التمييز ضد أصحاب البشرة الداكنة في 13 دولة أوروبية، إلى أن ألمانيا كانت الأسوأ في كثير من المجالات.

وقال نحو 77% من المشاركين في ألمانيا، إنهم تعرضوا لتمييز خلال خمسة أعوام الماضية، بسبب لون بشرتهم وأصلهم وديانتهم. وهذه أعلى نسبة بين 13 دولة أوروبية جرى استطلاع آراء ذوي الأصول الإفريقية فيها، بشأن التمييز والعنصرية. وأشارت الدراسة إلى أن النمسا التي يقع فيها مقر الوكالة، سجلت نتيجة سيئة أيضاً. وتعرض نحو 45% من المشاركين في الدراسة - وعددهم أكثر من 6700 - للتمييز العنصري خلال الأعوام الأخيرة. وأشارت الدراسة إلى أن ألمانيا جاءت في المرتبة الأولى عندما يتعلق الأمر بالاعتداءات ذات الدوافع العنصرية، حيث قال 54% من المشاركين، إنهم تعرضوا للمضايقة، فيما تعد أعلى نسبة بين الدول الـ13 المشاركة في الدراسة. وقال أكثر من نصف أصحاب البشرة الداكنة في ألمانيا، إنهم شعروا بالتمييز ضدهم، لدى سعيهم إلى الحصول على فرصة عمل.