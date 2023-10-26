الامارات | «منتدى القوز للريادة».. منصة لدعم الاقتصاد الإبداعي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) فتح باب التسجيل في «منتدى القوز للريادة الإبداعية»، الهادف إلى إبراز أهمية قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي، وما يشتمل عليه من فرص استثمارية وتنموية فريدة، وهو ما يتناغم مع التزامات الهيئة الهادفة إلى خلق منظومة مبتكرة ومستدامة قادرة على تحفيز رواد الأعمال، وتمكينهم من تحويل رؤاهم وأفكارهم إلى مشاريع ناجحة.

ويتضمن المنتدى برنامجاً ثرياً بالجلسات النقاشية والحوارية وورش العمل المجانية، التي ستقام في منطقة القوز الإبداعية، خلال يومي 2 و3 نوفمبر المقبل، حيث يستضيف أربع جلسات نقاشية، من بينها جلسة بعنوان «من صناعة الأماكن إلى صناعة الإبداع»، وأخرى بعنوان «تأثير الانطلاق الثقافي والأعمال التجارية المجتمعية في استراتيجية الأعمال»، بالإضافة إلى عقد 12 ورشة عمل، من أبرزها ورشة «براند سبرينت» التي تركز على تصميم الاستراتيجيات المتعلقة بالعلامات التجارية وعملية تطويرها وتقديمها بطرق فعالة ومميزة، فيما تبين ورشة «الترويج للمستثمر 101» كيفية تقديم الفكرة وتحويلها إلى مشروع استثماري.

وسيشهد المنتدى الإعلان عن الفائز بـ«مسابقة القوز للريادة الإبداعية»، وتمكنت المسابقة من استقطاب 182 طلباً، وصل منها إلى القائمة المختصرة 7 مرشحين سيحظون بإمكانية عرض أفكارهم أمام رواد المنتدى، وأعضاء لجنة التحكيم التي تضم نخبة من خبراء الصناعة والمستثمرين، وستتولى بدورها عملية تقييم الأفكار المشاركة تمهيداً لاختيار الفائز بالمسابقة، وسيتم منح صاحب المركز الأول مكافأة مالية قدرها 50 ألف درهم، بالإضافة إلى حزم دعم متنوعة. وأكدت مديرة إدارة المشاريع والفعاليات في «دبي للثقافة» خلود خوري، أن «منتدى القوز للريادة الإبداعية» يشكل منصة حيوية لتشجيع رواد الأعمال على التعريف بأفكارهم وتحويلها إلى مشاريع ناجحة على أرض الواقع، إلى جانب اكتشاف قدراتهم على تطوير منتجات جديدة ومستدامة قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية والعالمية. يشار إلى أن «منتدى القوز للريادة الإبداعية» سيشهد إقامة «منطقة المجتمع» لإتاحة المجال أمام رواد الأعمال لاستكشاف البيئة الابداعية في دبي، في ضوء ما تتمتع به من إمكانات وبنية تحتية قوية وتشريعات محفزة.

خلود خوري:

• «المنتدى منصة لتشجيع رواد الأعمال على التعريف بأفكارهم، وتحويلها إلى مشاريع ناجحة على أرض الواقع».