الامارات | 900 ورشة في «الشارقة الدولي للكتاب»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ستّ مساحات تفاعليّة يقدّمها معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ42؛ ينظّم خلالها 900 ورشة عمل بمشاركة خبراء ومتخصصين من 12 دولة، يجتمعون في قاعات وأروقة المعرض، ليشاركوا تجاربهم وخبراتهم المتنوّعة مع زوّار الحدث العالمي من مختلف الأعمار والاهتمامات.

وانسجاماً مع رؤيته الشاملة لصناعة الكتاب والثقافة، تصطحب دورة هذا العام من المعرض التي تُعقد تحت شعار «نتحدّث كتباً»، زوّار هذه المساحات في رحلة معرفية فريدة، تستكشف خلالها مجالات عديدة في الفترة من 1 – 12 نوفمبر 2023 في إكسبو الشارقة.

وتمّ تخصيص المساحة الأولى لورش التأمل لكل الفئات العمريّة، وورشة تحقيق الأهداف للفئة العمريّة 10 سنوات فما فوق. كما توفّر المساحة الأولى ثلاث ورش مخصّصة للذكور والإناث للفئة العمريّة 16 عاماً فما فوق، وهي: ورشة عمل الصورة الذاتية، وورشة المرونة النفسية، وورشة كيف تبدأ من الصفر.

كما تستضيف المساحة الأولى ورشة إعادة إحياء الشغف للذكور والإناث للفئة العمرية 15 فما فوق، وورشة الذكاء العاطفي للنساء 16 عاماً فما فوق، وورشة يوغا علاجيّة للإناث من فئة 15 عاماً فما فوق، وورشة لغة الجسد للذكور والإناث من عمر 13 فما فوق، وورشة للأطفال والأهالي حول «التنمر، الطفل العدائي»، وورشة للشباب بعنوان الحس الأمني، وكذلك ورشة التشافي بالقراءة للذكور والإناث من عمر 20 فما فوق.

وخُصّصت المساحات الثانية والثالثة والرابعة لفئات الأطفال واليافعين، لتقديم ورش بالقصص المصورة، وأدب الطفل، والطهي، والعلوم، والفنون، والاختراعات والابتكار.

فيما تقدم المساحة الخامسة ورش عمل حول فنون الرسوم المتحرّكة، والصناعات اليدوية.

في حين تستضيف المساحة السادسة ورش عمل لجميع الفئات العمرية، وتهتمّ بموضوعات التحفيز والتعاون، وأيضاً تستضيف هذه المساحة مجموعة من الورش بتعلم وفهم لغة الإشارة، وورشاً تستهدف ذوي الإعاقة.