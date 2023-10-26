الامارات | «المأكولات المتخصصة».. دبي وجهة لابتكارات الطهي ونجوم المهنة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعد مركز دبي التجاري العالمي لاستضافة النسخة الـ12 من مهرجان المأكولات المتخصصة، المعرض التجاري الوحيد المـتخصص بالأطعمة الفاخرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويوفر المهرجان الذي يُقام في الفترة من 7 إلى 9 نوفمبر المقبل، للمشترين من أسواق المنطقة منصة للتواصل، بما يلبي احتياجات قطاعات الضيافة والمؤسسات والمشترين المتخصصين بالمنتجات المتميزة في الشرق الأوسط. كما يتيح للزوّار فرصة التعرف إلى أحدث الأخبار والتوجهات الجديدة في صناعة المأكولات المتخصصة.

ويجمع المهرجان قادة القطاع وصناع القرار في قطاعات البيع بالتجزئة والضيافة والخدمات الغذائية، والتصنيع والاستيراد والتصدير، وتجارة الجملة، ويتناول الفرص والتحديات عبر هذه القطاعات، مع التركيز على ستة موضوعات أساسية: الأطعمة التقليدية ومأكولات الذواقة، والأغذية العضوية والمستدامة، والصحة والرفاهية.

ويمكن خلال المهرجان شراء المنتجات المتميزة من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واكتشاف مجموعة واسعة من الأطعمة المتخصصة من أكثر من 250 عارضاً.

وستقدم فعالية «توب تيبل»، خلال مهرجان المأكولات المتخصصة أكثر من 40 ورشة تفاعلية للحضور، بمشاركة 20 شيف عالمياً.

وسيتيح برنامج YouthX لمجموعة من الطهاة الشباب الفرصة لخوض تحدي «الشيف الشاب» حيث يمكنهم عرض مهاراتهم في الطهي في أجواء تنافسية ودية.