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الامارات | عبدالله خليفة المري يتلقى واجب العزاء في وفاة والده

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى القائد العام لشرطة دبي الفريق عبدالله خليفة المري، واجب العزاء في المغفور له والده خليفة عبيد المري، الذي وافته المنية، أمس، وووري جثمانه بمقبرة القوز.

وأقيم العزاء في مجلس أحياء أم سقيم، حيث حرص لفيف من كبار الشخصيات والمسؤولين على تقديم واجب العزاء.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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