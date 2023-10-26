الامارات | عبدالله خليفة المري يتلقى واجب العزاء في وفاة والده

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى القائد العام لشرطة دبي الفريق عبدالله خليفة المري، واجب العزاء في المغفور له والده خليفة عبيد المري، الذي وافته المنية، أمس، وووري جثمانه بمقبرة القوز.

وأقيم العزاء في مجلس أحياء أم سقيم، حيث حرص لفيف من كبار الشخصيات والمسؤولين على تقديم واجب العزاء.