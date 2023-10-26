بعد تحذير «هيئة الدواء» من حقن مغشوشة للأطفال.. نصائح مهمة للأمهات

القاهرة - سمر حسين - صحة

بين عشية وضحاها انتشرت حقن مجهولة في السوق تحت علامة تجارية لشركة عالمية، وتم الترويج لها باعتبارها تساعد في زيادة هرمون النمو، ما جعل الشركة تنفي امتلاكها لتلك الحقن، وفي نفس الوقت حذرت منها هيئة الدواء، وفي حديثه لـ«هُن» وضح الدكتور محمد أسامة أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة، نوع تلك الحقن وكيف تتعامل الأمهات مع الأدوية التي يتناولها أطفالهن بشكل عام.

نوع الحقن التي حذرت منها «هيئة الدواء»

في الساعات القليلة الماضية حذرت هيئة الدواء من حقن مغشوشة «مستحضر Genotonorm 20 IU» تباع في الأسواق كعلاج للأطفال، وقال عنها الدكتور محمد أسامة:«دا هرمون مسئول عن نمو العظام للأطفال اللي عندهم مشاكل في النمو أو بيعانوا من الهشاشة، الفكرة كلها الدوا دا مغشوش لأنه مكتوب عليه اسم شركة عالمية طلعت من يومين نفت أن الدواء انتاجها، الدواء مش بيتباع بشكل رسمي أو موثوق منه اللي بيشتريه من حد يعرف حد وهكذا».

نصائح هامة للأمهات

وتابع «أسامة» مقدمًا بعض النصائح الهامة للأمهات، عند شراء الأدوية والحقن قائلًا: «عشان الحقن المغشوشة اللي انتشرت بنبه على الناس إن دا دواء هرموني مقدرش اشتريه غير من صيدلية مرخصة، لكن حاجه تحت بير السلم أو حد يقول هجيبها من جيم دا خطر جدا، بيعمل مشاكل كبيرة وعشان كدا بنبه الناس أن صرف أي دواء وخصوصا الحقن، ميكونش غير عن طريق طبيب بشري كاتب لي الدواء واصرفه من صيدلية مرخصة، لها اسم عشان الحاجات اللي تحت السلم وغير المرخصة اللي طلعت دواء زي دا مش موجود اساسا».

ومن جانبه أكد الدكتور الصيدلي باهر السعيد خلال حديثه لـ«هُن» على ضرورة شراء الحقن والأدوية من أماكن موثوقة:«أي حد لو عايز يشتري دواء ياخده بفاتورة من الصيدلية الموثقة أو المرخصة عشان يكون متأكد أنه سليم، وان الفاتورة هي الدليل الوحيد على أن الدواء سليم مش مغشوش، وبالنسبة للحقن الهرمونية فهيئة الدواء وضحت الفرق بين الحقن الحقيقية والمغشوشة».